በሀረሪ ክልል በግንባታ ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜና በጀት እንዲጠናቀቁ ክትትልና ቁጥጥር ይጠናከራል – ርእሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ

ሀረር ( ኢዜአ) የካቲት 09/2015 በሀረሪ ክልል በግንባታ ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜና በጀት እንዲጠናቀቁ ክትትልና ቁጥጥር ይጠናከራል ሲሉ የክልሉ ርእሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ ገለፁ ፡፡
የሀረሪ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በክልሉ እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ አፈጻጸም ገምግሟል፡፡
የሀረሪ ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ፤ ባለፉት ስድስት ወራት በፕሮጀክቶች አፈፃፀም መሻሻሎች ቢኖሩም አሁንም ድረስ መዘግየት የሚስተዋልባቸው ፕሮጀክቶች መኖራቸውን አመላክተዋል፡፡
‘አው አባዲር’ አለም አቀፍ እስታዲየም፤ ‘አው ኡመር’ የመንገድ ግንባታ እና የአርሶ አደሮች ምርት መሸጫ ማእከል በተፈለገው መንገድ ስራቸው እየተከናወነ አለመሆኑን ገልፀዋል፡፡
”በፕሮጀክቶች አፈፃፀም መዘግየት ጋር ተያይዞ ተጠያቂነት እንዲኖር ይደረጋል” ያሉት ርእሰ መስተዳደሩ ፕሮጀክት ግንባታ ሃላፊነታቸውን ባልተወጡ ኮንትራክተሮች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
ከመንገድ ግንባታ ጋር በተያያዘ የካሳ ክፍያ ተግዳሮት እየሆነ መሆኑን ያመላከቱት ርእሰ መስተዳደሩ እያጋጠሙ ያሉ ተግዳቶችን በመፍታት ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ አመራሩ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
በዚህ ሂደት ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ አመራሮችም ተጠያቂ እንደሚደረጉ ርእሰ መስተዳደሩ አስገንዝበዋል፡፡
የሀረሪ ክልል ምክትል ርእሰ መስተዳደር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በበኩላቸው ቅድመ ዝግጅት ሳይከናወን ስራቸውን የሚጀመሩ ፕሮጀክቶች ዋጋ እያስከፈሉ መሆናቸውን በመጠቆም ለፕሮጀክቶች አፈጻጸም አስፈላጊው ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡
የሀረሪ ክልል ቤቶች ልማት ኤጀንሲ ሃላፊ አቶ አሊ አብዱረሂም እንዲሁ የአርሶአደሮች ምርት መሸጫ ማእከል ግንባታ ስራን እያከናወነ የሚገኘው ኮንትራክተር ሃላፊነቱን በተገቢ መንገድ ባለመወጣቱ የወሰደውን ቅድመ ክፍያ መልሶ ውል እንደተቋረጠበት ገልፀዋል፡፡
አያይዘውም ‘አው አባዲር’ አለም አቀፍ እስታዲየም በተያዘለት ጊዜ እየተከናወነ አለመሆኑን በመጠቆም ኮንትራክተሩ ስራውን በተገቢው መንገድ የማያከናውን ከሆነ ውል ለማቋረጥ እንደሚገደዱ አስገንዝበዋል፡፡
ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲውሉ አመራሩ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ የመስተዳደር ምክር ቤቱ አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡