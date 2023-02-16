የአዲስ አበባን ገጽታ በመቀየር ለነዋሪዎቿ ምቹና የቱሪስት መስህብ ለማድረግ የሚሠሩት ሥራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ – ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 9/2015 የአዲስ አበባን ገጽታ በመቀየር ለነዋሪዎቿ ምቹና የቱሪስት መስህብ ለማድረግ የሚሠሩት ሥራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የከተማዋ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ።
ከንቲባዋ ይህን ያሉት በዛሬው እለት 2 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለውን የቀበና ወንዝ ዳርቻ የልማት ፕሮጀክት የመሰረት ድንጋይ ባስቀመጡበት ወቅት ነው።
ፕሮጀክቱ ከጣልያን ኤምባሲ እስከ ጀርመን ኤምባሲ ባለው የቀበና ወንዝ ላይ የሚከናወን ነው።
የጣልያን መንግሥት ለዚሁ ፕሮጀክት የ5 ሚሊየን ዩሮ የገንዘብ ድጋፍ ያደረገ ሲሆን የልማት ሥራው የወንዙን ንጽህና ማስጠበቅና ዳርቻዎቹን የማስዋብና የመዝናኛ ሥፍራ ማድረግ መሆኑ ተገልጿል።
በሦስት የግንባታ ምዕራፍ በ23 ወራት ተገንብቶ የሚጠናቀቅ መሆኑም በማስጀመሪያ በመርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት፤ የዛሬ አራት ዓመት ገደማ በጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ አዲስ አበባን የማስዋብ ፕሮጀክት መጀመሩን ገልጸዋል።
ይህ ፕሮጀክት የተጎሳቆለውን የከተማዋን ገጽታ በመቀየር ለነዋሪዎቿ ምቹና የቱሪስት መስህብ ማዕከል እንድትሆን ማስቻሉን ገልጸዋል።
በከተማዋ የሚገኙ ወንዞችን የቱሪስት መዳረሻ እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ ምንጭ ለማድረግ አሁንም በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል።
የከተማዋ ነዋሪዎች ጽዳትን ባህል በማድረግ በኩል እንዲሁም የተሰሩ የጽዳትና ውበት ሥራዎችን በመጠበቅ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
የቀበና ወንዝ ዳርቻ የልማት ፕሮጀክት ከተማ አስተዳደሩ ግንባታው በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ ጠቁመዋል።
በኢትዮጵያ የጣልያን አምባሳደር አጉስቲኖ ፓሌሴ፤ ኢትዮጵያና ጣልያን የረጅም ጊዜ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ያላቸው አገራት መሆናቸውን አስታውሰዋል።
የጣልያን መንግሥት በሥራ ፈጠራ እንዲሁም በተለያዩ የልማት ሥራዎች በኢትዮጵያ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ሥራዎችን እየደገፈ መሆኑን አንስተዋል።
ፕሮጀክቱ ለአዲስ አበባ ከተማ ሁለንተናዊ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸው በመዲናዋ የሚገኙ ወንዞች ጥበቃን እንደሚያጎለብት ጠቁመዋል።
በከተማዋ የሚገኙ ወንዞች ውብና አረንጓዴ እንዲሆኑ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በምክትል ከንቲባ ማእረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ጀማሉ ጀንበር ናቸው።
አጋር አካላትን በማስተባበር በመዲናዋ የተጀመሩ የጽዳትና ውበት ፕሮጀክቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ጠቁመዋል።
ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ የከተማውን ገጽታ እንደሚቀይር ገልጸው በወንዙ ተፋሰስ ላይ የሚኖሩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ደህንነቱን በማስጠበቅ ረገድ የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።