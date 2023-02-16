ለሁለት ቀናት የተካሄደው የደቡብ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ተጠናቀቀ

ሀዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 09 ቀን 2015 ላለፉት ሁለት ቀናት ሲያካሂደው የቆየው የደቡብ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ተጠናቀቀ።
የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ምክር ቤት ለሁለት ቀናት ያካሄደውን የ6ኛ ዙር 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ጉባኤ የክልሉ የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል።
ዛሬ ጉባኤው ሲጠናቀቅ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የቀረበውን የሁለት ቢሮ ሃላፊዎች ሹመት ምክር ቤቱ ተቀብሎ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል።
በዚሁ መሰረት አቶ ይግለጡ አብዛ የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ሀላፊ እንዲሁም አቶ ዘሪሁን እሸቱ የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ሃላፊ ሆነው የተሾሙ ሲሆን ተሿሚዎችም በምክር ቤቱ ፊት ቀርበው ቃለ መሃላ ፈጽመዋል።
ርዕሰ መስተዳደሩ ባቀረቡት የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ ተሰጥቷል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካ ዘርፍ የተቀመጡ የልማት ግቦችን ለማሳካት በተቀናጀ መንገድ ሲደረግ የነበረው ርብርብ ውጤታማ እንደነበር አንስተዋል።
በተለይም የግብርና ምርታማነትን በማሳደግ የአርሶ አደሩን ህይወት ለመለወጥ በተደረገው ጥረት መስኖና የውሃ አማራጭን ለመጠቀም የተደረጉ ጥረቶች ውጤታማ እንደሆኑ ገልጸዋል።
የኩታ ገጠም አሰራር፣ የውሃ እቀባና ትርፍ መሬቶችን በሙሉ አቅም ወደ ልማት ለማስገባት የተደረገው የተቀናጀ ጥረት ውጤት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልጸው፤ የምክር ቤቱ አባላት በዚህ ረገድ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
ለውሃና መስኖ ልማት ስራዎች ከፍተኛ በጀት ተመድቦ እየተሰራበት እንደሆነ ጠቅሰው፤ በዚህም የቆዩና አዳዲስ የመስኖና የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶችን ለስኬት የማብቃት ጥረቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት በፌዴራል መንግስት ድጋፍ ሶስት ከፍተኛ የመስኖ ተቋማት ግንባታ ላይ እንደሆኑ አመልክተዋል።
በመካከለኛና አነስተኛ ደረጃ በርካታ ሰዎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶች ግንባታ በተያዘላቸው ጊዜ ለአገልግሎት እንደሚበቁም ተናግረዋል።
ጤናና ትምህርትን ጨምሮ የማህበረሰቡን የልማት ተሳትፎ በማጠናከር እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ስራዎችን ለአገልግሎት ለማብቃት የሚደረገው ጥረት ሊጠናከር እንደሚገባም አንስተዋል።
የክልሉ የሰላምና ጸጥታ በከፍተኛ ሁኔታ መሻሻሎች እንዳሉት ያነሱት አቶ ርስቱ፤ የተገኘውን ሰላም ዘላቂ ለማድረግ የመደማመጥና የመነጋገር ባህላችንን ማዳበር ይገባል ብለዋል።