በድሬደዋ ከ12 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሃብቶች ፈቃድ ወስደው ወደ ስራ ገቡ

ድሬደዋ (ኢዜአ) የካቲት 09/2015 በድሬዳዋ አስተዳደር በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ከ12 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሃብቶች ፈቃድ ወስደው ወደ ስራ መግባታቸውን የአስተዳደሩ ንግድ፣ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታወቀ።
ድሬዳዋ ያላትን ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ሃብቶች ጥቅም ላይ ለማዋል ባለፉት አራት ዓመታት ወደ አስተዳደሩ የሚመጡ ባለሃብቶች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን የቢሮው የኢንቨስትመንት ዳይሬክቶሬት የጥናትና ፕሮሞሽን ቡድን መሪ አቶ አበራ መንግሥቱ ለኢዜአ ገልጸዋል።
በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ብቻ 12 ቢሊዮን 742 ሚሊዮን ብር ያስመዘገቡ 139 ባለሀብቶች ፈቃድ ወስደው እንቅስቃሴ መጀመራቸውን አስታውቀዋል።
አምራች ኢንዱስትሪ፣ አገልግሎት፣ ግንባታና ግብርና ደግሞ ባለሃብቶቹ የሚንቀሳቀሱባቸው ዘርፎች መሆናቸውን አመልክተዋል።
ድርጅቶቹ በሙሉ አቅማቸው ወደ ማምረት ሲሸጋገሩ ከ10 ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች የስራ ዕድል ይፈጥራሉ ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል።
እንደ አቶ አበራ ገለፃ፤ በግማሽ በጀት ዓመቱ ቀደም ሲል በግንባታ ላይ ከነበሩ ፕሮጀክቶች መካከል 1 ቢሊዮን 960 ሚሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ ስድስት ፕሮጀክቶች ወደ ማምረት ተሸጋግረዋል።
ወደ ማምረት የተሸጋገሩት የጨርቃጨርቅ፣ የቀለም፣ የተሽከርካሪ መገጣጠሚያ፣ የኦክስጅን ማምረቻ፣ የባትሪና የፕላስቲክ ፋብሪካዎች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
እነዚህ ፋብሪካዎች ጊዜያዊ ቅጥርን ሳይጨምር ከሁለት ሺህ በላይ ለሆኑ ሰዎች ቋሚ የስራ ዕድል መፍጠራቸውን አስታውቀዋል።
የፌዴራል መንግስትና የድሬዳዋ አስተዳደር ባለፉት አራት ዓመታት ባከናወኑት የተቀናጀ የመሠረተ ልማት ግንባታዎች ድሬዳዋን የምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል የኢንዱስትሪ፣ የንግድና የአገልግሎት ማዕከልነት እያረጋገጠ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሃብቶችን ትኩረት እየሳበ ይገኛል ብለዋል።
እነዚህን ወደ ላቀ ውጤት ለማሸጋገር ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሴክተር ተቋማት የተቀናጀና የተናበበ ስራ በመስራት ለባለሀብቶች የመሬት አቅርቦት ማሳደግ ላይ ማተኮር እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
ዘንድሮ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ከወሰዱት ባለሀብቶች መካከል አቶ ማቲዮስ ፍቃዱ በሰጡት አስተያየት፤ አስተዳደሩ ለባለሀብቶች ምቹ ሁኔታ በመፍጠርና መሠረተ ልማቶችን በማሟላት አበረታች ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ሆኖም ከመሬት አቅርቦት ጋር የሚስተዋለውን ክፍተት በማስተካከል በቀጣይ ዘርፉን ይበልጥ ማሳደግ ወሳኝ ይሆናል ብለዋል።
ወደ ማምረት በተሸጋገሩት ፋብሪካዎች የስራ ዕድል ካገኙት መካከል ወይዘሮ ዘይነባ ሙሜ፤ ቀደም ሲል የስራ እንዳልነበራቸው አውስተው፤ አሁን ግን ሰርተው በሚያገኙት ገቢ ልጆቻቸውን እያስተማሩ ኑሯቸው እየተሻሻለ መሆኑን ገልጸዋል።
በተሽከርካሪ ባትሪ ማምረቻ የስራ ዕድል ያገኘውና በኢንጂነሪንግ ትምህርት የተመረቀው ወጣት ናስር ሻፊ በበኩሉ፤ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ በድሬዳዋ የሚስተዋለው መነቃቃት ለወጣቶችና ለነዋሪዎች ትልቅ ተስፋ እየሰጠ መሆኑን ተናግሯል።
አስተዳደሩ ባለሃብቶች በስፋት እንዲሰማሩ እየፈጠረ የሚገኘውን ምቹ የስራና የኢንቨስትመት አካባቢን ማጠናከሩ የከተማው የስራ አጥነት ቁጥር ከመቀነስ ባሻገር ለዘላቂ ልማትና ሰላም መረጋገጥ ወሳኝ ድርሻ ይኖረዋል ብሏል።
ባለፈው ጥር ወር መጨረሻ ላይ የተካሄደው የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ባስቀመጠው የስራ አቅጣጫ መሠረት ድሬዳዋ የምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል የኢንቨስትመንት መዳረሻ የማድረጉን ሂደት ከዳር ለማድረስ በዘርፉ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በተቀናጀ መንገድ መፍታት ላይ መረባረብ እንደሚገባ በወቅቱ ተወስቷል።