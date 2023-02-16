በሰሜን ኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረው ጦርነት በሰላም የተፈታበት ሂደት ለመላ አፍሪካዊያን ትምህርት የሚሰጥ ነው- የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናሌዲ ፓንዶር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 9/2015 በሰሜን ኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረው ጦርነት በሰላም የተፈታበት ሂደት ለመላ አፍሪካዊያን ትምህርት የሚሰጥ መሆኑን የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናሌዲ ፓንዶር ገለጹ።
በ36ተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤና በ42ተኛው የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ለመሳተፍ አዲስ አበባ የገቡት የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናሌዲ ፓንዶር ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል፡፡
ሚኒስትሯ በዚሁ ጊዜ አገራቸው ደቡብ አፍሪካ በኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረው ጦርነት በሰላም እንዲፈታ የሰላም ስምምነት መድረክ በማዘጋጀቷ መደሰቷን ተናግረዋል፡፡
በዚህም ችግሩ በሰላም እንዲፈታ በአፍሪካ ህብረት በኩል ጥረቶች ሲደረጉ መቆየታቸውን አንስተዋል፡፡
የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት ያሳየውን ቁርጠኝነትም አድንቀዋል፡፡
በ42ተኛው የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ጉባኤ መክፈቻ ላይም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የሰላም ስምምነቱን ሂደት በተመለከተ ያቀረቡት ሪፖርት አስደሳች መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
የሰላም ሂደቱ “ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ” የሚለውን መርህ የተከተለ መሆኑን ጠቅሰው፤ በዚህ ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያሳዩትን ቁርጠኝነት አድንቀዋል፡፡
ይህ ተሞክሮ የጥይት ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካን እውን ለማድረግ መሰረት የሚጥል ስለመሆኑ ተናግረዋል፡፡
አፍሪካዊያን ችግር ሲገጥማቸው ቁጭ ብለው የሚወያዩበት የካበተ ባህላዊ እሴት እንዳላቸው የተናገሩት ሚኒስትሯ፤ ይህን እሴት በአግባቡ መጠቀምን እንደሚገባም አንስተዋል፡፡
በመሆኑም በሰሜን ኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረውን ጦርነት ለመፍታት የተከናወነው የሰላም ስምምነት ከአፍሪካ ባሻገር ለመላው ዓለም ትምህርት የሚሰጥ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
42ኛው የአፍሪካ ኅብረት የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ትላንት በህብረቱ መቀመጫ አዲስ አበባ የተጀመረ ሲሆን በዛሬው እለት የሚጠናቀቅ ይሆናል።
እንዲሁም የኅብረቱ የመሪዎች ጉባኤ የካቲት 11 እና 12 ቀን 2015 ዓ.ም “የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ትግበራን ማፋጠን” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ይጠበቃል።