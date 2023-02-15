ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከተለያዩ አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ተወያዩ

የካቲት 8/2015 (ኢዜአ) ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከሶማሊያ፣ ከካሜሩን፣ ከኮትዲቯርና ከስፔን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ተወያዩ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከተለያዩ አገራት የውጭ ጉዳይ ከሚኒስትሮቹ ጋር የመከሩት በዛሬው ዕለት በተጀመረው 42ኛው የአፍሪካ ኅብረት የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ጎን ለጎን ነው።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ውይይቱን ያደረጉት፣ ከስፔን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆዜ ማኑኤል አልባሬዝ፣ ከሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብሺር ኦማር ሁሩስ፣ ከካሜሮን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሌጂዩን ምቤላና ከኮትዲቫር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካኒያ ካማራ ጋር ነው።
ውይይታቸውም የሁለትዮሽ ግንኙነት ይበልጥ በሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ ትኩረት ማድረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለሰ ዓለም ገልጸዋል።
በዚህም የየአገራቱ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሺነሮችን ማጠናከርና የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲውን ማጠናከር ላይ ትኩረት ያደረገ ምክክር መደረጉን አብራርተዋል።
ኢትዮጵያ ከአገራቱ ጋር ያላትን ጠንካራ የዲፕሎማሲ ግንኙነትና በኢኮኖሚው ዘርፍ በንግድና ኢንቨስትመንት ያላቸውን ትብብሮች ማጠናከር ላይ ውይይቶች መደረጋቸውን አብራርተዋል።
ከሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሶማሊያ አጎራባች አገራት መሪዎች በቅርቡ በሞቃድሾ ላይ ስብሰባ ካደረጉ በኋላ የተደረሱባቸው መግባባቶች ሥራ ላይ እየዋሉ መሆኑ ገለጻ እንደተገረገላቸው አንስተዋል።
እንዲሁም ከስፔን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በሰላም ሥምምነቱ የተደረሰበትን ገለጻ አንደተደረገላቸውና ኢትዮጵያ ከስፔን ጋር በንግድና ኢንቨስትመንት ጉዳዮች መምከራቸውን አብራርተዋል።
በተመሳሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ በሁለትዮሽና በቀጠናዊ ጉዳዮች ከቻይና መንግሥት የአፍሪካ ጉዳዮች ልዩ ተወካይ ልዩ ዩክሲ የኬንያ ፕሪንሲፓል ሴክሬቴሪ አብርሃም ኮሪር ሲንጎይ ጋር ተወያይተዋል።
42ኛው የአፍሪካ ኅብረት የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ዛሬና ነገ እንዲሁም የኅብረቱ የመሪዎች ጉባኤ የካቲት 11 እና 12 ቀን 2015 ዓ.ም “የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ትግበራን ማፋጠን” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ይጠበቃል።