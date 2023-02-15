የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ለጋምቤላ አጠቃላይ ሆስፒታል የተለያዩ መድኃኒቶችን ድጋፍ አደረገ

ጋምቤላ (ኢዜአ) የካቲት 8/2015 የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት የጋምቤላ አጠቃላይ ሆስፒታልን የሕክምና አገልግሎት ለማጠናከር ግምታቸው ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ የተለያዩ መድኃኒቶችን ድጋፍ አደረገ።
በአገልግሎት መስሪያ ቤቱ የጋምቤላ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ የውልሰው ንጉሴ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንዳሉት፣ ድጋፉ የተደረገው ሆስፒታሉ ለማህበረሰቡና ለስደተኞች እየሰጠ ያለውን የሕክምና አገልግሎት ለማጠናከር ታስቦ ነው።
በዛሬው ዕለትም ግምታቸው ከ1 ሚሊዮን 38ሺህ ብር በላይ የሆኑ 64 ዓይነት መድሃኒቶች መለገሳቸውን ጠቁመው፣ መድሃኒቶቹም ለቀዶ ሕክምና እንዲሁም ለእናቶችና ህፃናት የሕክምና አገልግሎት የሚውሉ መሆናቸውን አስረድተዋል።
“በቀጣይም አገልግሎቱ ሆስፒታሉ ያለበትን የመድሃኒትና የሕክምና ቁሳቁስ ክፍተት በመለየት ተመሳሳይ ድጋፍ ለማድረግ እየሰራ ነው” ሲሉም አቶ የውልሰው ጠቁመዋል።
የክልሉ ጤና ቢሮ ሃላፊ አቶ ሮት ጋትዊች ድጋፉን በተረከቡበት ወቅት እንዳሉት፣ የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት በክልሉ የጤናም ሆነ ሌሎች ችግሮች ሲገጥሙ በግንባር ቀደምትነት ድጋፍ የሚያደርግ ተቋም ነው።
ለዚህም የዕለቱን ድጋፎች ጨምሮ ባለፈው ክረምት በክልሉ በደረሰው የጎርፍ አደጋ ዜጎችን ለመታደግ የተለገሱት የሕክምና ቁሶችና ሌሎች የሰብዓዊ ድጋፎችን በማሳያነት ጠቅሰዋል።
“ዛሬ የተለገሱት የሕክምና መድሃኒቶች ሆስፒታሉ ለአካባቢው ማህበረሰብና ለስደተኞች እየሰጠ ያለውን የጤና አገልግሎት በማጠናከር በኩል ፋይዳው የጎላ ነው” ብለዋል አቶ ሮት።
በድጋፍ የተለገሱት መድሀኒቶች ሆስፒታሉ ለእናቶችና ሕጻናት ጤና አገልግሎት እንዲሁም ለቀዶ ሕክምና ያለበትን የመድሃኒት እጥረት እንደሚያቃልል የገለጹት ደግም የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ማክ ጅማ ናቸው።
አገልግሎቱ ዛሬ ያደረገውን ድጋፍ ጨምሮ ባለፈው ክረምት በክልሉ በጎርፍ የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመደገፍ ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የሕክምና ቁሶችና ሌሎች ሰባዊ ድጋፎችን ማድረጉ ተገልጿል።