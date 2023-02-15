በጤናው ዘርፍ የሚታዩ ችግሮችን የሚያቃልሉ የጥናትና ምርምር ስራዎች ላይ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ)የካቲት8/2015 በኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ የሚታዩ ችግሮችን የሚያቃልሉ የጥናትና ምርምር ስራዎች ላይ በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑን የአርማዎር ሃንሰን ኢንስቲትዩት ገለጸ።
አርማዎር ሀንሰን ኢንስቲትዩት ከብሔራዊ የጤና ፈጠራ ስራዎች አብይ ኮሚቴ ጋር የጤና አገልግሎት ስርዓቱን ማሻሻል በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር አድርጓል፡፡
በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የአርማዎር ሃንሰን ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ፤ በኢትዮጵያ የጤና አገልግሎት ስርዓቱን ጥራት ለማረጋገጥ እና ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ የጤና የፈጠራ ስራዎችን መደገፍ ይገባል ብለዋል፡፡
ኢንስቲትዩቱ እ.ኤ.አ በ2030 በሽታዎችን መከላከል የእናቶችንና ህጻናትን ሞት በመቀነስ በኩል እቅድ አስቀምጦ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ለዚህም ከተለመደው የጤና አገልግሎት አሰራር በተለየ የጤና የፈጠራ ባለቤቶችን በገንዘብ መደገፍና ማበረታታትና የጥናትና ምርምር ስራዎችን ማጠናከር እንደሚገባ አመላክተዋል፡፡
አርማዎር ሀንሰን ኢንስቲትዩት ከጤና ሚኒስቴርና ከባለድረሻ አካላት ጋር በመሆን ለፈጠራ ባለሙያዎች ከፋይናንስ ጀምሮ ልዩ ልዩ ድጋፎችን እያደረገ ስለመሆኑም ጠቅሰዋል።
በዘርፉ አዳዲስ የፈጠራ ስራ ለሚያበረክቱ የፈጠራ ሰዎች የፈጠራ ሃሳባቸውን እንድሞክሩ እስከ 400 ሺህ ብር የሚደርስ የገንዘብ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
በመጀመሪያ ሙከራ ደረጃ የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ የፈጠራ ሃሳቦችን ለማረጋገጥ ደግሞ በነፍስ ወከፍ እስከ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ድጋፍ እንደሚደረግም እንዲሁ፡፡
በተመሳሳይ በሌላ አገር ስራ ላይ የዋል የፈጠራ ስራን ከኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እንዲፈትሽ እና አዋጭነቱ እንዲረጋገጥ ለማድረግ እስከ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ይደረጋል ነው ያሉት፡፡
በዚህ መሰረት ባለፉት ጊዜያት ለውድድር ከቀረቡ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች መካከል አራቱ ለህክምና ወደ ተግባር ለመግባት ጫፍ ላይ መድረሳቸውን ተናግረዋል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴዔታ እና የአብይ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ባዩሳ በዳዳ፤ በኢትዮጵያ ባለፉት አራት አመታት በፈጠራ ስራዎች አበረታች ውጤቶች ተመዝግበዋል ብለዋል።
የጤና አገልግሎት ስርዓቱን በፈጠራ ለመደገፍም በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በምክክር መድረኩ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የመጡ ወጣቶች የፈጠራ ስራዎችን የሚያግዙ ስራዎቻቸውን በእግዚቢሽን መልክ አቅርበው ተጎብኝቶላቸዋል።