በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋኅዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት ተፈታ

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አዲስ አበባ፣ የካቲት 8/2015 (ኢዜአ)፦ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋኅዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት በውይይት መፈታቱ ተገለጸ፡፡

በቤተ ክርስቲያኒቱ የገጠመውን ፈተና ለመፍታት የሁለቱ ወገኖች የሐይማኖት አባቶች፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ እና የሀገር ሽማግሌዎች በጋራ ምክክር አድርገዋል፡፡

አንድነትን የሚያጸና እናአገልግሎትን የሚያሰፋ መንገድ መከተል ተገቢ መሆኑን በማመን ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን የሐይማኖት አባቶች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል፡፡

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ከቋንቋ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ቤተ ክርስቲያን የጀመረችውን ሥራ አጠናክራ እንደምትቀጥል ከመግባባት ላይ መደረሱ ተመላክቷል፡፡

ለዚህም በጀትና የሰው ኃይል ማጠናከር ትኩረት ተሰጥቶት ይሠራል ነው የተባለው፡፡

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በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ እምነትን ማጠናከር የሚያስችሉ ማሰልጠኛ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች እንዲጠናከሩ እና ቤተ እምነቱን ለትውልድ ለማሻገር መፈታት ያለባቸው ሥራዎችን ለማከናወን መግባባት ላይ እንደተደረሰ ተገልጿል፡፡

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