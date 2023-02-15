በቀጣናው ሀገራት የተጀመሩ የሰላም ጥረቶችን ማጠናከር እና ድርቅን መከላከል የኢጋድ ቀጣይ ትኩረቶች ናቸው – ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ

አዲስ አበባ የካቲት 8/2015(ኢዜአ) በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የተጀመሩ የሰላም ጥረቶችን ማጠናከር እና ድርቅን መከላከል የኢጋድ የ2023 ቀጣይ ትኩረቶች መሆናቸውን የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) ዋና ፀሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገለጹ።
የኢጋድ ዋና ፀሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ለኢዜአ እንዳሉት፤ በምስራቅ አፍሪካ ቀጣና የተከሰቱ ችግሮችን ለመመከት በሚደረገው ጥረት የኢጋድ ሚና የጎላ ነው፡፡
የአየር ንብረት ለውጥ የፈጠረው ድርቅ፣ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እና ሌሎች ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች የቀጣናው ፈተናዎች እንደነበሩም አውስተዋል፡፡
እንደ ኢጋድ ያሉ ቀጣናዊ ተቋማት በአፍሪካ ሕብረት የሚተላለፉ ውሳኔዎችን ወደ ተግባር ለመለወጥ አጋዥ መሳሪያዎች መሆናቸውን ገልጸዋል።
ኢጋድ በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል የነበረው የድንበር ውዝግብ በውይይት እንዲፈታ በሚደረገው ሂደት ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክቷል ብለዋል።
የደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ግጭት በሰላማዊ መንገድ መቋጫ እንዲያገኝ በማድረግ ረገድም ከፍተኛ ጥረት ማድረጉን ነው የገለጹት፡፡
ኢጋድ ግጭት በተከሰተባቸው የቀጣናው ሀገራት የተጀመሩ የሰላም ጥረቶች እንዲጠናከሩ በማድረግ በሀገራት መካከል ያለውን ግኝኑነት ለማጠናከር አበክሮ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በሰሜን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የተፈረመው የሰላም ስምምነት ተስፋ ሰጭ ውጤት እየታየበት መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
ባለፉት ሁለት ዓመታት በአፍሪካ በተለይም በቀጣናው የሰላምና ደህንነት ጉዳይ ዋነኛው የትኩረት ማጠንጠኛችን ነበር ያሉት ዶክተር ወርቅነህ፤ ስጋት የነበሩ ጉዳዮች በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ትኩረት ያገኙ በመሆናቸው የተለየዩ ውሳኔዎች እንደሚተላለፉባቸው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
የአየር ንብረት ለውጥን ጨምሮ በአፍሪካ ህብረት የሚተላለፉ ውሳኔዎች በአባል ሀገራት ተፈፃሚ እንዲሆኑ ኢጋድ ያላሰለሰ ጥረትና ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል፡፡
የአፍሪካ ሕብረት ስብሰባ ቀጣናዊ ጉዳዮች አህጉራዊ መልክ ይዘው ውሳኔ የሚያገኙበት ትልቅ መድረክ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ወርቅነህ፤ የኢጋድ የ2023 የትኩረት አቅጣጫ ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ድርቅን መከላከል ነው ብለዋል፡፡
ኢጋድ በ2023 በቀጣናው በድርቅ ሊጠቁ የሚችሉ ከ32 ሚሊዬን በላይ ዜጎችን ለመታደግ የአባል ሀገራትን መልካም ተሞክሮ ከተቋሙ አሰራር ጋር በማስተሳሰርና የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት በመፍጠር እንደሚሰራ ነው የገለጹት፡፡
በኢጋድ አባል ሀገራት መካከል ያለውን ትብብር ማጠናከር፣ ለስደት ዘላቂ መፍትሔ ማበጀት የሚያስችሉ አሰራሮችን መዘርጋት እና የተቋሙን አቅም የሚያጎለብቱ ማሻሻያዎችን ማድረግ የ2023 የትኩረት አቅጣዎች እንደሆኑም አክለዋል።