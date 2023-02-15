በከተሞች የዜጎችን መሠረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስ በርብርብ እየተሰራ ነው – ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ

ሀዋሳ (ኢዜአ) ፣ የካቲት 08 ቀን 2015 በ2015 በከተሞች የሚኖሩ ዜጎች መሠረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተገኙ ውጤቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠል በርብርብ እየተሰራ መሆኑን የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስትር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ገለጹ፡፡
በሚኒስቴሩ የከተማና መሠረተ ልማት ዘርፍ የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ስድስት ወራት የዕቅድ አፈፃፀም ግምገማ መድረክ በሀዋሳ ከተማ እያካሄደ ይገኛል፡፡
ሚኒስትሯ ወይዘሮ ጫልቱ መድረኩን ሲከፍቱ እንደተናገሩት፤ በፍጥነት እያደገ በሚሄደው የከተማና ከተሜነት ልክ አብሮ መጓዝ የሚያስችሉ የመሠረተ ልማት ሥራዎችን ለመስራት ተቋማዊ ሪፎርም ላይ ሲሰራ ቆይቷል።
ምቹ ፖሊሲ በመቅረፅ በወሳኝነት የተቀመጡ ግቦችን ማሳካት የሚያስችሉ ሥራዎች በትኩረት መሰራታቸውን ገልጸዋል።
በለውጡ ዓመታት የተቋሙን የ10 ዓመታት መሪ ዕቅድ ዕውን ለማድረግ በተከናወኑ ተግባራት አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን ጠቅሰዋል፡፡
ሆኖም የተቀመጠውን ግብ ለማሳካት ሁለንተናዊ አቅምን የሚጠይቁ በርካታ ሥራዎች መኖራቸውን ገልጸው፤ የከተማ ነዋሪዎች መሠረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተቀናጀ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
ሚኒስቴሩ በበጀት ዓመቱ ምቹ የሥራ ድባብ የመፍጠር ሥራ መስራቱን ገልጸዋል።
ክልሎችን በክላስተር በመከፋፈል በቂ ድጋፍና ክትትል የማድረግ እንዲሁም የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ ጥራት ለማረጋገጥ በገንዘብ ማገዝን ጨምሮ የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን ተናግረዋል።
የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ገቢን ማሳደግና ከተሞች በሚያመነጩት ገቢ የልማት ሥራዎቻቸውን እያሳደጉ የሚሄዱበትን መንገድ ማመቻቸት መቻሉን ጠቅሰዋል፡፡
በከተሞች ሴፍቲኔትና ምግብ ዋስትና ሥራ፣ በአረንጓዴ ልማት ሥራዎች እና ሌሎች ተግባራትም ውጤታማ ሥራዎች እንደተከናወኑ ተናግረዋል፡፡
ያልተፈቱና የዜጎች ጥያቄ ሆነው የቀጠሉ ጉዳዮች መኖራቸውን ጠቅሰው፤ በተለይ በማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ጥራት ላይ ሥር-ነቀል ለውጥ ለማምጣትና የዜጎችን እንግልትና እሮሮ ለማስቀረት ተግተን መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል፡፡
በከተሞች ሕገ-ወጥ እና ሰነድ አልባ የመሬት ይዞታዎች ላይ አፋጣኝ ዕልባት በማበጀት ሕጋዊ የመሬት አያያዝና አጠቃቀም ሥርዓትን መዘርጋት ከሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅ የቤት ሥራ እንደሆነም ጠቁመዋል።
የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ ቱኬ በበኩላቸው ሀዋሳ በኢንቨስትመንት፣ በቱሪዝም እንዲሁም ለነዋሪዎችና እንግዶቿ ምቹ በመሆን የሁለንተናዊ ብልፅግና ማሳያ እንድትሆን በትኩረት እየሰራን ነው ብለዋል ፡፡
በተለይም ሕገ-ወጥነትን በመከላከል ረገድ በተሰሩ ሥራዎች ከስድስት ሄክታር በላይ የሚሆን በሕገ-ወጥነት የተያዘ መሬት ማስለቀቅ መቻሉን ተናግረዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት የከተማዋን ዕድገት የሚመጥኑና ተመራጭነቷን የሚያሳድጉ ትላልቅ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ እንደሚገኙ ጠቅሰው፤ ለአብነትም የታቦር ተራራ፣ የሀዋሳ ከተማ መግቢያና የጉዱማሌ ፓርክ ልማትን ጠቅሰዋል፡፡
ሰፋፊና ዘመናዊ የእግረኛና የብስክሌት መንገድ ፕሮጀክቶችም እንዲሁ እየተከናወኑ ሲሆን ለከተማዋ ልዩ ገፅታ የሚያላብሱ መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡
ከተማዋን በሁለንተናዊ መልክ የማዘመን እንዲሁም የነዋሪዎችን መሠረታዊ ፍላጎቶች የማሟላት ሥራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።