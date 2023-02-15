የአፍሪካ ሕብረት የሥራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ የመጀመሪያ ቀን ውሎ የተሳካ ሆኗል-የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 8/2015 የአፍሪካ ሕብረት የሥራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ የመጀመሪያ ቀን ውሎ የተሳካ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።
የአፍሪካ ሕብረት አባል አገራት 42ኛው የሥራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት ስብሰባ ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ቀናት የሚካሄድ ይሆናል።
የፊታችን ቅዳሜና እሑድ ደግሞ የአባል አገራቱ 36ኛው የመሪዎች ጉባዔ ይካሄዳል።
በአዲስ አበባ እየተካሄደ ያለውን የመጀመሪያ ቀን ውሎ የሥራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ በማስመልከት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል-አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም መግለጫ ሰጥተዋል።
በጉባዔው መክፈቻ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን፤ በኢትዮጵያና አጠቃላይ አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ንግግር አድርገዋል።
በመልዕክታቸውም የአፍሪካ ሕብረት የሰላምና የደኅንነት የፖሊሲ ማዕቀፎችን በአግባቡ በመጠቀም በአህጉሪቱ የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን በዘላቂነት እልባት መስጠት ይገባል ብለዋል።
በኢትዮጵያ የነበረውን ችግር በዘላቂነት ለማስቆም በተደረሰው ስምምነት መሰረት ለተግባራዊነቱ መንግሥት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ገልጸው፤ ለሂደቱ መሳካት እገዛ ላደረጉ አፍሪካዊያንም አመስግነዋል።
የሰላም ስምምነቱ አፍሪካዊ ችግሮች በአፍሪካዊ መፍትሔ መስጠት የሚለውን የሕብረቱ ቁልፍ መርህ ገቢራዊ በማድረግ ረገድ ትልቅ ማሳያ መሆኑን ማንሳታቸውን አምባሳደር መለስ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ የሰላም ስምምነቱን አስፈላጊነት በመረዳት ለተፈጻሚነቱ እየሰራች መሆኑንም አብራርተዋል ነው ያሉት።
የአፍሪካ ዘላቂ ሰላም፣ የምጣኔ ሃብት እድገትና ልማት እውን እንዲሆን አህጉራዊ ትብብር አስፈላጊ ስለመሆኑም መጥቀሳቸውን ቃል-አቀባዩ ገልጸዋል።
በአህጉሪቱ ፓን-አፍሪካኒዝምን ለማጠናከር የሚያስችል ዓመታዊ የወጣት መሪዎች ጉባዔ ማካሄድ አስፈላጊ ስለመሆኑ የኢትዮጵያን ምልከታ አቶ ደመቀ አብራርተዋል ነው ያሉት።
በመሆኑም እነዚህንና ሌሎችም አህጉራዊ ጉዳዮች የተነሱበት የአፍሪካ ሕብረት የሥራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ የመጀመሪያ ቀን ውሎ የተሳካ ሆኗል ብለዋል አምባሳደር መለስ አለም።
የሥራ አስፈጻሚዎቹ ስብሰባም በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ በመምከር በነገው እለትም የሚቀጥል ይሆናል።
የዘንድሮው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባዔ “የአፍሪካን ነፃ የንግድ ቀጣና ትግበራ ማፋጠን” በሚል መሪ ሀሳብ የፊታችን ቅዳሜና እሑድ ይካሄዳል።