በአማራ ክልል በበልግ እርሻ ከ218 ሺህ 200 ሄክታር በላይ መሬት ለማልማት ታቅዶ እየተሰራ ነው

ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 8/2015—በአማራ ክልል በዘንድሮው የበልግ ወቅት ከ218 ሺህ 200 ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ ሰብሎች ለማልማት የእርሻና የዘር ሥራ መጀመሩን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው የሰብል ልማት ዳይሬክተር አቶ አግደው ሞላ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ የበልግ እርሻ ልማትን በማስፋት የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ እየተሰራ ነው።
በተጀመረው የበልግ ወቅት የደሴ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በክልሉ የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ እና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች የእርሻ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ገልፀዋል።
“እስካሁን በተደረገ እንቅስቃሴ 185 ሺህ ሄክታር መሬት ታርሶ ተዘጋጅቷል” ያሉት አቶ አግደው፣ ከእዚህ ውስጥም ቀደም ብሎ የጣለውን የበልግ ዝናብ ተከትሎ 51 ሺህ 937 ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን አስረድተዋል።
ቀሪውን ያልታረሰ መሬት የዝናብ ሁኔታ በማየት እንደሚለማ የገለጹት አቶ አግደው፣ “በበልግ እርሻው ከሚለሙት መካከል ስንዴ፣ ማሽላ፣ ገብስ፣ ማሾ፣ ባቄላ፣ አተር፣ ሽምብራ፣ ምስርና ሌሎች ይገኙበታል” ብለዋል።
እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ፣ ለበልግ እርሻው 6ሺህ 449 ኩንታል ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ እንዲሁም 277 ሺህ 381 ሜትር ኩብ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ጥቅም ላይ እንዲውል ተደርጓል።
በበልግ እርሻው 650 ሺህ አርሶ አደሮች እንደሚሳተፉ ጠቁመው፣ ከሚለማው መሬት 4 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማምረት ታቅዷል” ብለዋል።
የበልግ ወቅት ከየካቲት አጋማሽ እስከ ግንቦት ወር መጨረሻ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የምስራቅ አማራ ሚቲዎሮሎጂ አገልግሎት ማዕከል የሚቲዎሮሎጂ ትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ተወካይ ኃላፊ አቶ እንዳላማው ወንዴ ናቸው።
ኃላፊው የሚቲዎሮሎጂ መረጃዎችን ዋቢ አድርገው እንደገለጹት፣ የዘንድሮ የበልግ ወቅት ዘግይቶ የሚገባ ቢሆንም ጊዜውን ጠብቆም ይወጣል።
“በእዚህ ወቅትም መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል የሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ” ብለዋል።
ዝናቡ አልፎ አልፎ ሊቆራረጥ ስለሚችል አርሶ አደሩ የሚጥለውን ዝናብ በማሳው ውስጥ በማስቀረት ፈጥነው የሚደርሱ ሰብሎችን እንዲያለማ አሳስበዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን ደሴ ዙሪያ ወረዳ የቀበሌ 35 ነዋሪ አርሶ አደር የሱፍ ሀሰን በበኩላቸው፣ ቀደም ሲል በአካባቢያቸው የጣለውን የበልግ ዝናብ ተጠቅመው በአንድ ሄክታር መሬት ላይ ገብስ መዝራታቸውን ተናግረዋል።