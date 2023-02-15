የአፍሪካ ድምፅ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ጎልቶ እንዲሰማ የአውሮፓ ሕብረትና የስፔን ፅኑ ፍላጎት ነው – ጆሴ ማኑኤል አልባሬስ ቡይኖ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 8/2015 የአፍሪካ ድምፅ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ጎልቶ እንዲሰማ የአውሮፓ ሕብረትና የስፔን ፅኑ ፍላጎት መሆኑን የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆሴ ማኑኤል አልባሬስ ቡይኖ ገለጹ።
በ42ኛው የአፍረካ ሕብረት የስራ አስፈፃሚዎች ስብሰባ ንግግር ያደረጉት የስፔን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፤ የአውሮፓ ሕብረት አባል የሆነችው ስፔን ከአፍሪካ ጋር መልክዓ ምድራዊ ብቻ ሳይሆን ታሪካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ግንኙነት እንዳላት ጠቅሰዋል።
ዓለም እየተጋፈጠች ያለችውን ሉላዊ ፈተናዎች በድል ለመወጣት በጋራ መስራት አስገዳጅ መሆኑን ገልፀው፣ ስፔንና አውሮፓ ህብረት ትብብራቸውን ያጠናክራሉ ብለዋል።
ስፔን የአትላንቲክ ውቅያኖስ እና የሜዲትራኒያን ባህር አዋሳኝ አገር በመሆኗ አህጉር አቀፍ ንግድ እንዲሳለጥ ከአፍሪካ ጋር ያላትን ትስስር እንደምታጠናክር ገልፀዋል።
አፍሪካና ስፔን የጋራ ታሪክና የወደፊት ዓላማ እንዳላቸው የጠቀሱት ሚኒስትሩ፣ የአፍሪካ ነፃ ንግድ ቀጣናን ጨምሮ አህጉራዊ ትስስር እንዲጠናከር ጽኑ ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል።
ስፔን የጋራ ተጠቃሚነት ላይ በተመሰረተ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ መሰረት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደምታደርግ አረጋግጠዋል።
የአፍሪካ ችግሮች በአፍሪካ የመፍትሔ አቅጣጫ እንዲመሩ እና የ2063 የልማት አጀንዳዎች እንዲሳኩ ከአፍሪካ ጎን ትቆማለች ነው ያሉት።
በሌላ በኩል የአፍሪካ አገራት ነፃነትና ጥቅማቸው እንዲረጋገጥ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ የአፍሪካ ድምፅ ተሰሚነት እንዲያገኝ እንደምትደግፍም ገልፀዋል።
በአጠቃላይ በአፍሪካ ኢንቨስትመንት፣ በአየር ንብረት ለውጥ፣ በምግብ ዋስትና እና ሁሉን አቀፍ ትብብር ማረጋገጥ ላይ ከአፍሪካ ህብረት ጋር በትብብር እንደሚሰራ ገልፀዋል።
የአፍሪካ ስራ አስፈፃሚዎች ምክር ቤት ዋና ፀሐፊ እና የሴኔጋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሳታ ቶል ሳል በበኩላቸው አፍሪካ በመከባበርና በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነቷን እያጠናከረች መሆኑን ገልፀዋል።
በአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጣና ስምምነት የእርስ በርስ ንግድ ግብይትን በማሳለጥ ለአህጉሪቱ ለማምረቻው ዘርፍ ዕድገትና ለመሰረት ልማት መስፋፋት ትልቅ ዕድል መሆኑን አብራርተው ለተግባራዊነቱም በትብብር መስራት ይጠይቃል ብለዋል።።