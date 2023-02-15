የሁለተኛው ምዕራፍ የሴቶችን አቅም የማሳደግ የ20 ሚሊዮን ዩሮ ፈንድ ፕሮግራም ይፋ ሆነ

አዲስ አበባ የካቲት 8/2015(ኢዜአ) በአፍሪካ ልማት ኤጀንሲ (ኔፓድ) እና በስፔን ትብብር የሚተገበር ሁለተኛው ምዕራፍ የሴቶችን አቅም የማሳደግ የ20 ሚሊዮን ዩሮ ፈንድ ፕሮግራም ይፋ ሆነ።
በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው 42ኛው የአፍሪካ ህብረት አባል አገራት ስራ አስፈፃሚዎች ስብሰባ ጎን ለጎን በሁለቱ አካላት ትብብር የሚከናወነው ሁለተኛው ምዕራፍ የሴቶችን አቅም የማሳደግ ፕሮግራም ተከናውኗል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የአፍሪካ ልማት ኤጀንሲ-ኔፓድ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ናርዶስ በቀለ፣ የስፔን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆዜ ማኑኤል አልባሬዝ እና ሌሎች የአውሮፓና የአፍሪካ ህብረት ተወካዮች ተገኝተዋል።
ከፈረንጆቹ 2007 እስከ 2022 በቆየው የመጀመሪያው ምዕራፍ የአፍሪካ የሴቶችን አቅም የማጎልበት ፕሮግራም ስኬታማ እንደነበር ተነስቷል።
የአፍሪካ ልማት ኤጀንሲ-ኔፓድ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ናርዶስ በቀለ፤ በ2007 ኔፓድና የስፔን መንግሥት በአፍሪካ በፆታ እኩልነት እና ሴቶችን አቅም ማሳደግ ላይ የሚሠራ የ20 ሚሊዮን ዩሮ ፕሮግራም አሰልጣኞችን ወደ ሥራ አስገብተው እንደነበር ጠቅሰዋል።
በዚህም ባለፉት 15 ዓመታት በ38 ሀገራት 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን አፍሪካውያን ሴቶች ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በዚህም በአፍሪካ ህብረት የ2063 አጀንዳ መሰረት ሴቶችን የማብቃትና የፆታ እኩልነት የማረጋገጥ ግብ እንዲሳካ እየተሠራ ስለመሆኑም ተናግረዋል።
በ15 ዓመታት ውስጥ በ38 ሀገራት 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ሴቶችን በማብቃትና የፆታ እኩልነትን በማረጋገጥ ረገድ 78 ፕሮጀክቶች መተግበራቸውን አብራርተዋል
በዚህም አፍሪካውያን ሴቶች በግብርና ምርቶች ማቀነባበር፣ በእደጥበብ ሙያዎች በአንስተኛ ቢዝነሶች እንዲሰማሩ መደረጋቸውን በመጥቀስ።
በፕሮግራሙ የመጀመሪያው ምዕራፍ ስኬቶች መመዝገባቸውን የጠቀሱት ዋና ስራ አስፈፃሚዋ በዛሬው እለት ሁለተኛው ዙር ፕሮግራም ይፋ መሆኑን አብስረዋል።
ኔፓድና ስፔንም የሴቶች አቅም በማጎልበት እንዲሁም በሌሎች የልማት ክንውኖች ትብብራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
የስፔን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆዜ ማኑኤል አልቫሬዝ፤ አገራቸው ከአፍሪካ ጋር በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ ስኬታማ ትብብር እንዳላት ጠቅሰዋል።
ከአፍሪካ የልማት ኤጀንሲ-ኔፓድ ጋር በመተባበርም ባለፉት 15 ዓመታት የአፍሪካውያን ሴቶችን ህይወት የሚቀይሩ የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውን ተናግዋል።
በሥራ ፈጠራ በአነስተኛ የንግድ ሥራዎች በስልጠና በርካታ ሴቶች ተጠቃሚ መሆናቸውን በማንሳት።
ስፔን ከ2023 ጀምሮ ሁለተኛ ምዕራፍ የአፍሪካ ሴቶችን አቅም የማሳደግ ፕሮግራም የ20 ሚሊዮን ዩሮ ፈንድ መመደቧንም ይፋ አድርገዋል።
ከዚህም ውስጥ 5 ሚሊዮን ዩሮ ፈንድ ለኔፓድ መለቀቁን ተናግረዋል።
ስፔን በአዲሱ የትብብር ህጓ፤ አፍሪካን ቀዳሚ የዓለም አቀፍ የትብብር ትኩረቷ ማድረጓን ጠቅሰው ከአፍሪካ ህብረት የልማት ኤጄንሲ ጋር ትብብሯን አጠናክራ እንደምትቀጥል ተናግረዋል።
ሁለተኛውን ምዕራፍ የአፍሪካ ሴቶችን ማብቃት ፈንድ በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ይሰራል ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የአፍሪካ ድምጽ በአውሮፓ ህብረት ተሰሚነት እንዲያገኝ ስፔን ትሰራለች ብለዋል።