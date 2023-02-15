የሸገር ባስ አውቶብሶች ለመምህራንና ትምህርት አመራሮች አገልግሎት እንዲሰጡ ተወሰነ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 8/2015 በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ስር በሚገኙ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ በማስተማር ሙያ ላይ የሚገኙ መምህራንን እና የትምህርት አመራሮች የሸገር ባስ አውቶብሶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተወሰነ፡፡
ከዚህ ቀደም መምህራንና የትምህርት አመራሮች የአንበሳ አውቶብስ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረጉ ይታወሳል፡፡
በቅርቡ የአንበሳ ባስና የሸገር ባስ ውህደት መፍጠራቸውን ተከትሎ የሸገር ባስ አውቶብሶች ለመምህራንና ትምህርት አመራሮች አገልግሎት እንዲሰጡ መወሰኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መረጃ አስታውቋል፡፡
የአስተዳደሩ የትምህርት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱን ጨምሮ የትራንስፖርት ቢሮ ሃላፊ አቶ ምትኩ አስማረ፣ የአውቶብስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛው አለሙ፣የመምህራን ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ድንቃለም ቶሎሳ፣ የትምህርት ቢሮ ማናጅመንት አባላትና ሌሎችም አመራሮች በጉዳዩ ላይ ባደረጉት ውይይት መወሰኑም ተገልጿል።
በከተማ አስተዳደሩ በመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ በማስተማር ሙያ ላይ የሚገኙ መምህራንና የትምህርት አመራሮች ከሰኞ ማለትም ከየካቲት 13/2015 ጀምሮ የሸገር ባስን አሁን እየተጠቀሙበት ባለው መታወቂያ መጠቀም እንደሚችሉም ተመላክቷል፡፡