የደቡብ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባዔ ተጀመረ

ሀዋሳ የካቲት 8 ቀን 2015 (ኢዜአ) የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ጉባዔ ዛሬ ተጀምሯል።
ጉባዔው የክልሉ ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ረቂቅ ቃለ ጉባኤን እንደሚያጸድቅ ተገልጿል።
የክልሉ መንግስት የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርትም በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው እንደሚቀርብ ይጠበቃል።
በቀረበው ሪፖርት ላይ የምክር ቤቱ አባላት ውይይት ከተደረገበት በኋላም እንደሚጸድቅ ተመላክቷል።
ጉባዔው እየተካሄደ ያለው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የሚፈልገውን ውጤት እንዲያመጣ የምክር ቤቶች ሚና ወሳኝ ነው፤ ፈተናዎችን እየመከትን የተስፋ ብርሀናችንን ለማድመቅ እንሰራለን በሚል መሪ ሀሳብ ነው።
ምክር ቤቱ ከሁለት ቀናት ጉባዔው በተጨማሪ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቅራቢነት የሥራ ኃላፊዎችን ሹመት ተቀብሎ እንደሚያጸድቅ ለጉባኤው ከወጣው ፕሮግራም ለማወቅ ተችሏል።
በጉባዔው ላይ የምክር ቤቱ አባላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እየተሳተፉ ነው።