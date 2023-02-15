በምዕራብ ሸዋ ዞን ከመኸር እርሻው ከ483ሺህ ኩንታል በላይ የቅባት እህል ተሰብስቧል

አምቦ (ኢዜአ) የካቲት 8/2015 በምዕራብ ሸዋ ዞን ከመኸር እርሻው ከ483ሺህ ኩንታል በላይ የቅባት እህል ምርት መገኘቱን የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ገለጸ፡፡
ምርቱ የተገኘው በመኸር ወቅት ከለማው ከ44 ሺህ 688 ሄክታር መሬት መሆኑም ተገልጿል።
በጽህፈት ቤቱ የአዝርዕት ልማት ባለሙያ አቶ ደጀኔ ገመቹ ለኢዜአ እንዳስታወቁት የተሰበሰበው የቅባት እህል በዞኑ ካሉት 22 ወረዳዎች ነው፡፡
ከተሰበሰቡት የቅባት እህሎች መካከል ኑግ፣ ተልባ፣ ሰሊጥ፣ ጎመን ዘርና ለውዝ በስፋት እንደሚገኙበት ገልጸው፤ በዚህም ከ45ሺህ በላይ አርሶ አደሮች የተሳተፉበት መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ባለሙያው እንዳሉት ከአንድ ሔክታር በአማካይ 10 ነጥብ 8 ኩንታል ምርት መገኘቱንም ጠቁመዋል።
አቶ ደጀኔ እንዳሉት ዘንድሮ ከቅባት እህል የተገኘው ምርት ከቀዳሚው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ500 ኩንታል ብልጫ አለው።
ለምርቱ ማደግ የአርሶ አደሩ የግብአት፣ ምርጥ ዘርና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ፍላጎትና ባህል እያደገ መምጣቱ በዋናነት እንደሚጠቀስ ተናግረዋል፡፡
እንዲሁም በግብርና ምርምር ማዕከላት የተሻሻሉ የቅባት እህል ዝርያዎች ለአርሶ አደሩ ተሰራጭተው ጥቅም ላይ እንዲውሉ መደረጉንም ገልጸዋል።
የልማቱ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት ከምግብ ሰብል በተጓዳኝ በገበያ አዋጭ የሆነ የቅባት እህል በማምረት ተጠቃሚ እየሆኑ ነው።
የአምቦ ወረዳ አርሶ አደር ከፈኒ ፈይሳ ባለፈው የመኸር ወቅት ካለሙት አንድ ሄክታር የሚጠጋ መሬት 12 ኩንታል የሰሊጥ ምርት ማግኘት እንደቻሉ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል።
ከዚህ ቀደም በግማሽ ሄክታር ማሳቸው ላይ ከሚዘሩት ሰሊጥ አምስት ኩንታል ምርት ያገኙ እንደነበር አስታውሰው፤ ዘንድሮ ያለው የሰሊጥ ምርት ግብይት ከዚህ ቀደም ከነበረው ገበያ ዋጋ የተሻለና ውጤታማ እንደሆኑም አክለዋል።
ባለፈው የመኸር ወቅት የግብርና ባለሙያዎች ያደረጉላቸውን ድጋፍ ተጠቅመው ምርታቸውን በሰባት ኩንታል ማሳደጋቸውን ነው የጠቆሙት፡፡
ከሌሎች የግብርና ስራዎች ጎን ለጎን በኑግና በተልባ ምርት ላይ በመሳተፌ ውጤታማ ሆኛለሁ የሚሉት ደግሞ የዚሁ ወረዳ አርሶ አደር ለታ ዲሪሪሳ ናቸው።
አርሶ አደሩ አክለውም ሌሎች አርሶ አደሮችም በዘርፉ እንዲሳተፉ አበረታታለሁ ብለዋል።