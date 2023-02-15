ኢትዮጵያና ቻይና ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት የሚያገለግል የገንዘብ ድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 8/2015 ኢትዮጵያና ቻይና ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር የትራንስፖርት አገልግሎት መለዋወጫ የሚውል የ1 ነጥብ 22 ቢሊዮን ብር (የ155 ሚሊዮን የቻይና ዩዋን) የገንዘብ ድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ።
በድጋፉ ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት 5 ሲስተሞች የሚውሉ 573 ዓይነት የመለዋወጫ እቃዎች የሚሟሉ ሲሆን ይህም ለህብረተሰቡ የተቀላጠፈ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል መሆኑ ተመልክቷል፡፡
በገንዘብ ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አዳራሽ ትላንት የተከናወነው የፊርማ ስነ-ስርዓት በቻይናና በኢትዮጵያ መካከል ከሁለት ዓመታት በፊት በተፈረመው የኢኮኖሚና የቴክኒክ ትብብር ስምምነት መሰረት የተፈጸመ መሆኑም ታውቋል፡፡
ስምምነቱን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ እና የቻይናን መንግስት በመወከል በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዛሆ ዚዩሀን መፈረማቸውን ከገንዘብ ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።