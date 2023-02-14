በሶማሌ ክልል የአርብቶ አደሩን ማህብረሰብ ከድህነት ለማላቀቅ የተጀመሩ የልማት ፕሮጅክቶችን ለማጠናቀቅ በትኩረት ይሰራል-ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ሙስተፌ ሙሁመድ

ጅግጂጋ (ኢዜአ) የካቲት 7/2015 በሶማሌ ክልል በመጪዎቹ አምስት ወራት የአርብቶ አደሩን ማህብረሰብ ከድህነት፣ ከምግብ ዋስትና እጥረት ለማላቀቅና በተደጋጋሚ የሚያጋጥመውን ድርቅ መቋቋም እንዲችል የተጀመሩ 190 የልማት ፕሮጅክቶችን ለማጠናቀቅ በትኩረት እንደሚሰራ የክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ሙስተፌ ሙሁመድ አስታወቁ።
በጅግጅጋ ከተማ ለሁለት ቀናት ሲካሄድ የቆየው የክልል ምክር ቤቱ 4ኛ መደበኛ ጉባኤ ማምሻውን ተጠናቋል።
ርዕሰ-መስተዳድር ሙስተፌ ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት መልስና ማብራሪያ በበጀት ዓመቱ ቀሪ አምስት ወራት የተጀመሩ የልማት ስራዎች ለማጠናቀቅ በትኩረት ይሰራል ብለዋል።
ካለፈው ዓመት ከተሻገሩና አዲስ ከተጀመሩ ፕሮጀክቶች መካከል የተጠናቀቁ 118 ሲሆኑ፤ አፈጻጸማቸው በተለያየ ደረጃ ላይ የሚገኙ 190 ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ አቅጣጫ ተቀምጧል ብለዋል።
ሁሉም የልማት ፕሮጀክቶች ክልላዊ ነባራዊ ሁኔታን መነሻ ያደረጉና በኢኮኖሚያዊ፣ በማህበራዊ፣ በመሠረተ-ልማትና በተፋሰስ ልማት ዘርፎች ላይ ያተኮሩ መሆናቸውን አመልክተዋል።
ፕሮጅክቶቹ አርብቶ አደሩን ማህብረሰብ በዘላቂነት ከድህነት ወጥቶ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የምግብ ዋስትናውን ከማረጋገጥ አልፎ ለክልሉ ብሎም ለሀገር ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ድርሻ እንዲወጣ የሚያግዙ ናቸው ብለዋል።
የመልካም አስተዳደር አፈፃፀሞችን በመከታተልና በመገምገም በዓመቱ መጨረሻ በየዘርፉ አበረታች የልማት ውጤቶችን ለማስመዝገብ የተቀናጀ ጥረት እንደሚደረግ ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ሙስተፌ አስታውቀዋል።
የትምህርት ጥራትን ማስጠበቅ፣ የእርሻና የእንስስት እርባታን ማሻሻል፣ ግድቦችን መስራት፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትን በገጠርና በከተሞች ማስፋፋት፣ የአርብቶ አደሩን ማህብረሰብ በስራ ዕድል ፈጠራ ተጠቃሚ ማድረግ የክልሉ መንግሥት ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫዎች መሆናቸውንም አብራርተዋል።
በክልሉ ባለፉት ዓመታት በየአካባቢው የተከናወኑ የልማት ስራዎች የአርብቶ አደሩን ማህብረሰብ ከድህነትና ኋላቀርነት እንዲላቀቅ፣ የምግብ ዋስትናውን እንዲያረጋግጥ፣ በተደጋጋሚ የሚያጋጥመውን ድርቅ መቋቋም እንዲችሉ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
ምክር ቤቱ የቀበረውን የስድስት ወራት የስራ አፈፃፀም ሪፖርት በሙሉ ድምፅ አፅድቋል። እንዲሁም በምክር ቤቱ 3ኛው መደበኛ ጉባኤ ላይ በክልሉ ከሀገራዊ ለውጡ በፊት የተፈፀሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች መርማሪ ኮሚሽን ሰባት አባላት በምክር ቤቱ ፊት ቀርበው ቃለ-መሃላ ፈፀመዋል።