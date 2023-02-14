በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተጀመረው የበጋ ስንዴ ልማት ተስፋ ሰጪ ውጤት እያሳየ ነው

አሶሳ ፤ የካቲት 07 ቀን 2015(ኢዜአ) ፡- በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሙከራ ደረጃ የተጀመረው የበጋ ስንዴ ልማት ተስፋ ሰጪ ውጤት እያሳየ መሆኑን የክልሉ ግብርና እና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ አሶሳ ዞን አብረሃሞ ወረዳ እየተካሄደ ያለው የበጋ ስንዴ ልማት እንቅስቃሴ ዛሬ በመስክ ተጎብኝቷል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ባበክር ሃሊፋ በወቅቱ በክልሉ አሶሳና መተከል ዞኖች በዘንድሮው የበጋ ወቅት በመስኖ 2 ሺህ 434 ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ መልማቱን ገልጸዋል።
በሄክታር 40 ኩንታል ያህል ምርት እንደሚጠበቅ ጠቅሰዋል።
ሃገሪቱ ስንዴ ወደ ውጭ ለመላክ የያዘችውን እቅድ እንዲሳካ ክልሉ የራሳን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ከፍተኛ አመራሩ ስራውን በትኩረት ሲደግፍና ሲከታተል መቆየቱን ተናገረዋል።
በክልሉ የበጋ ስንዴ በመስኖ ለማልማት ለውሃ መሳቢያ ጀነሬተሮች የሚውል የነዳጅ አቅርቦትና በአነስተኛ የመስኖ አውታሮች ግንባታ የሚያስፈልገ የሲሚንቶ ግብዓት ፈታኝ እንደነበሩ አቶ ባበክር አስታውሰዋል።
ይህም ሆኖ በሙከራ ደረጃ የተጀመረው የስንዴ ልማት ተስፋ ሰጪ መሆኑን ጠቁመው፤ ይህም በመጪው የመኸር ወቅት በስፋት ማልማት የሚያስችል ተሞክሮ እንደተወሰደበት አስታውቀዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢስሃቅ አብዱልቃድር በበኩላቸው፤ የበጋ ስንዴ በክልሉ ሲመረት የመጀመሪያ እንደሆነ ገልጸዋል።
የጉብኝቱ ዓላማ በበጋ መስኖ በለማውን ስንዴ ጉድለቶች በመለየት በመጪው መኸር ወቅት ለማስፋፋት እንደሆነ አመልክተዋል።
በጅምር የታየው የስንዴ ልማትና ምርት አርሶ አደሩን በተጠናከረ የቴክኖሎጂ ድጋፍ ታግዞ ማምረት ከቻለ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል በተጨባጭ ያመላከተ ሲሉ አስታውቀዋል።
ይህም የክልሉ ህዝብ በምግብ ሰብል ራሱን በመቻል አቅም እንዳለው እንደሚያሳይ ጠቁመዋል።
ኢትዮጵያ ስንዴ ኤክስፖርት ለማድረግ የጀመረችው ስራ እንዲሳካ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የድርሻውን ማበርከት የቀጣይ ትኩረቱም ይሆናል ብለዋል።
በአብረሃሞ ወረዳ የቢልድግሉ ቀበሌ ዛሬ የስንዴ ማሳቸው ከተጎበኘላቸው አርሶ አደሮች መካከል ወይዘሮ ሲቱ አዴፈላ በሰጡት አስተያየት፤ ግማሽ ሄክታር የስንዴ ማሳቸውን ትራክተር ተከራይተው ማሳረሳቸውን ገልጸው በአሁኑ ወቅት ሰብሉ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ለሰብሉ ውጤታማነት በግላቸው ካደረጉት ጥረት በተጨማሪ የግብርና ባለሙያዎች ያልተቋረጠ ድጋፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉን ገልጸዋል።
በመጪው ክረምትም አሁን ካለሙት ማሳ በእጥፍ ለማሳደግ መነሳሳታቸውን አስረድተዋል።
በዚሁ ወረዳ ከ22 ሄክታር በላይ መሬት በበጋ ስንዴ ያለሙት ባለሃብቱ አቶ ወልዳይ ኪዳኔ በበኩላቸው ምርታቸው ተስፋ ሰጪ መሆኑን ተናግረዋል።
በሙከራ ደረጃ ባመረቱት ስንዴ ደስተኛ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
ከድህነት ይምንላቀቀዌ በመስራት ብቻ ነው ፤ ሁላችንም ግብርናውን በዘመናዊ መንገድ በማስደገፍ ብናከናውን ሃገራችንን መቀየር እንችላለን ብለዋል።
በበጋ ስንዴ ልማት ያገኙትን ተሞክሮ ለሌሎች ከማካፈል ጀምሮ ተጨማሪ መሬት ለማልማት ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሙከራ ደረጃ ከተጀመረው የበጋ ስንዴ ልማት 100 ሺህ የሚጠጋ ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ ተመልክቷል።