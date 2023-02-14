የንግድና የግብይት ሥርዓቱ ለማዘመንና የጥራት ደረጃውን ከፍ ማድረግ የሚያስችል ሥምምነት ተፈረመ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 7/2015 የንግድና የግብይት ሥርዓቱን ማዘመንና የጥራት ደረጃውን ከፍ ማድረግ የሚያስችል የቴክኒክ ደምብ ትግበራ የትብብር ማዕቀፍ የመግባቢያ ሰነድ ተፈረመ።
ሥምምነቱ የተፈረመው በንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር እና በ17 ተቆጣጣሪ ተቋማት መካከል ነው።
የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ አቶ ገብረመስቀል ጫላ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት፤ መንግሥት የግብይትና የንግድ ሥርዓቱን ፍትሃዊና ዘመናዊ ለማድረግ በትኩረት እየሰራ ነው።
ለዚህም ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን ማስረጽና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ግንኙነት ማጠናከር አንዱና ዋነኛው ነው ብለዋል።
ለዚህ ደግሞ የራሱ የሆነ የሕግ ማዕቀፍ በማዘጋጀት የተሳለጠ የንግድ ሥርዓት መገንባት ያስፈልጋል ነው ያሉት።
በመሆኑም ዛሬ የተፈረመው የመግባቢያ ሰነዱ በዋናነት የተግባርና የኃላፊነት መደበላለቅን፣ የህግና መመሪያ ድግግሞሽን አንዲሁም የሃብት ብክነትን ለማስቀረት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል።
በተጨማሪም በዘርፉ የተንሰራፋውን ሕገ-ወጥነት በማስቀረት የተጠያቂነት አሰራርን ከማስፈኑ ባሻገር በተቋማቱ መካከል ግልጽ የሆነ የቁጥጥር ሥርዓት መዘርጋት ያስችላል ብለዋል።
በጋራ መሥራት ለጋራ ውጤታማነትና አገራዊ እድገት ሚናው የጎላ በመሆኑ ለትብብር ማዕቀፉ ተፈጻሚነት ተቋማቱ በቁርጠኝነት ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በሚኒስቴሩ የሰነዱን ይዘትና አስፈላጊነት በሚመለከት ገለጻ ያደረጉት በሚኒስቴሩ የጥራት መሰረተ ልማት ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ግርማ ማሞ በበኩላቸው እንደ አገር የሚወጡ የቁጥጥር ሥርዓቶች የተናበቡ አይደሉም።
በተለይም በዘርፉ የሚወጡ ህጎች፣ ደምቦችና መመሪያዎች እርስ በአርሳቸው የተጣረሱና ተግባቦት የጎደላቸው መሆኑን ጥናቶች እንደሚያመላክቱ ገልጸዋል።
በመሆኑን የንግድ ሥርዓቱ ሕግና ህግን ብቻ መሰረት አድርጎ እንዳይካሄድ ከማድረጉ ባሻገር ለሕገ-ወጦችም በር የከፈተ አድርጎታል ነው ያሉት።
በዚህም አገሪቱ ከዘርፉ ማግኘት ያለባትን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በተገቢው መልኩ አንዳታገኝ ከማድረጉ ባሻገር በንግዱ ማኅበረሰብ ዘንድም አሉታዊ ጫናን ፈጥሯል ብለዋል።
በመሆኑም የመግባቢያ ሰነዱ እነዚህንና በዘርፉ የሚነሱ ተግዳሮቶችን በማስቀረት የንግድ ሥርዓቱ ፍትሃዊና ዘመናዊ እንዲሆን ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ነው ያሉት።