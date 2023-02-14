በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን በ61 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋም ለአገልግሎት በቃ

ወልዲያ (ኢዜአ) የካቲት 7/2015 በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ሃብሩ ወረዳ በ61 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋም ለአገልግሎት መብቃቱን የአማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮ አስታወቀ።
የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋሙ ከ9 ሺህ በላይ ለሚሆኑ የወረዳውን ህዝብ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ተገልጿል።
የቢሮው ኃላፊ ዶክተር ማማሩ አያሌው እንዳሉት በክልሉ የህዝቡን የንፁህ መጠጥ ውሃ ፍላጎት ለማሟላት በተቻለ መጠን ጥረት እየተደረገ ይገኛል።
ዛሬ በሃብሩ ወረዳ ተገንብቶ ለአገልግሎት የበቃው የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋም የአራት ቀበሌ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ብለዋል።
የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋሙ 400 ሺህ ሊትር የሚይዙ ሁለት የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኖች አንዳሉት ጠቅሰው፤ ይህም ለ9 ሺህ 750 የአካባቢው ነዋሪዎች የሚበቃ መሆኑን ገልፀዋል።
ህብረተሰቡ የተገነቡለትን የውሃ ተቋማት በጥንቃቄ መያዝ እንዳለበት አመልክተው፤ ቢሮውም የራሱን ድርሻ እንደሚወጣ ተናግረዋል።
የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና የትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጋሻው አስማሜ በበኩላቸው በዞኑ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
በቀጣይም የሀብሩ ወረዳን ጨምሮ የሌሎች አካባቢዎችን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ለማሻሻል በትኩረት ይሰራል ብለዋል።
የሃብሩ ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ ደመቁ መኮንን በሰጡት አስተያየት ለበርካታ ዓመታት በንፁህ መጠጥ ውሃ ፍለጋ የሶስት ሰዓት የእግር መንገድ ለመሄድ ግድ ነበር ብለዋል።
”ወደ ሌላ ስራ ለመሰማራት ስንል ውሃ የምንቀዳው ሌሊቱን ጭምር በመጓዝ በመሆኑ ችግሩን የከፋ አድርጎብን ቆይቷል፣ በአሁኑ ወቅት መንግስት ችግራችንን ተረድቶ በአካባቢያችን ውሃ በማቅረቡ ተደስተናል” ብለዋል።
ሌላኛው የወረዳው ነዋሪ ወይዘሮ ዳሳሽ መኩሪያው ንፁህ መጠጥ ውሃ ለማግኘት ከ3 እስከ 4 ሰዓት የሚፈጅ የእግር መንገድ ይጓዙ እንደነበር ገልጸው ”ችግሩ በመፈታቱ ደስታዬ ወሰን የለውም” ሲሉ ተናግረዋል።
ይህን የውሃ ተቋም በአግባቡ በመጠበቅ ረጅም ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጥ የበኩላቸውን ሚና እንደሚወጡ አስታውቀዋል።