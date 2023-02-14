በአማራ ክልል የልዩ ፍላጎት ትምህርት ትግበራ አበረታች ለውጥ ማሳየቱ ተገለጸ

ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 7/2015 በአማራ ክልል የአካል ጉዳተኞችን ተደራሽ ያደረገ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ስርዓት ትግበራ አበረታች ለውጥ ማሳየቱን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
በባህር ዳር ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የአካል ጉዳቶኞችን ያማከለ የትምህርት አተገባበር ላይ ውይይት ተካሂዷል።
በክልሉ ትምህርት ቢሮ የመምህራንና የትምህርት አመራሮች ልማት ዳይሬክተር አቶ ብርሃኑ አዲስ እንዳሉት፤ በአሁኑ ወቅት የልዩ ፍላጎት መምህራን ስልጠና በ10 የትምህርት ኮሌጆች እየተሰጠ ነው።
ይህም አካል ጉዳተኞች ብቻ እስከ 4ኛ ክፍል ድረስ የብሬይል፣ የምልክትና ሌሎች ክህሎቶችን በመያዝ ከ5ኛ ክፍል ጀምሮ ከሌሎች ተማሪዎች ጋር በመቀላቀል የሚማሩበት ሁኔታ እንዲፈጠር ማስቻሉን ተናግረዋል።
የልዩ ፍላጎት መምህራንን እርስ በርስ፣ በአጫጭርና በረጅም ጊዜ ስልጠና ክህሎታቸውን በማሳደግ የሚሰጠውን ትምህርት ውጤታማ ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል።
ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች በየወሩ የሚሰጠው ድጋፍ የምግብና የልብስ ወጪን በሚሸፍን መልኩ በማጥናት ለውሳኔ መቅረቡን ገልጸዋል።
በዚህም የትምህርት ፍትሃዊነትን፣ አካቶነትንና ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ፎረም በመመስረት ወደ ስራ መግባቱን ጠቁመዋል።
በመድረኩ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ረድኤት መስፍን ጽሁፍ ማቅረባቸው።
በጽሁፉም በኢትዮጵያ በትምህርት ቤት መገኘት ከነበረባቸው 5 ሚሊዮን የአካል ጉዳት ያለባቸው ወገኖች ውስጥ 11 በመቶ የሚሆኑት ብቻ የትምህርት እድል ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልፀዋል።
ለዚህም የህብረተሰቡ የግንዛቤ ባህል፣ የመረጃ ውሱንነት፣ በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ሃይል እጥረትና በቂ ሃብት አለመመደብ እንቅፋት መሆኑን ጠቁመዋል።
በመሆኑም በቀጣይ ትኩረት በመስጠት መስራት እንደሚገባ ዶክተር ረድኤት አስገንዝበዋል።
ዩኒቨርሲቲው በባህር ዳር ከተማ ለሚገኙ ትምህርት ቤቶች የመምህራንን አቅም በማጎልበት፣ በልምድ ልውውጥና ሌሎች ጉዳዮች እገዛ በማድረግ የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን ገልጸዋል።
የመድረኩ ተሳታፊ የሆኑት መምህር ጋሻው ጥሩነህ፤ በአሁኑ ወቅት የአካል ጉዳተኞችን ወደ ትምህርት ቤት በማምጣት በኩል አበረታች ለውጥ መጥቷል።
በዚህም በሚያስተምሩበት ትምህርት ቤት የሃብት፣ የሰለጠነ የሰው ሃይልና ሌሎች ችግሮች ቢኖሩበትም 117 የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተማረ መሆኑን ጠቁመዋል።
”ለአካል ጉዳተኞች አጋዥ የሆኑ የመማሪያ ቴክኖሎጂዎችን በስፋት በማቅረብ በቀላሉና ባጭር ጊዜ የሚፈለገውን እውቀት እንዲጨብጡ ማድረግ ይገባል” ያሉት ደግሞ የክልሉ አካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ፍሬ ሰላም ተገኘ ናቸው።
ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች በመንግስትና በረድኤት ድርጅቶች አማካኝነት ግብዓት የተሟላላቸው በመሆኑ ያለውን ሃብት በልምድ ልውውጥ መልክ ለሌሎች ማስተማሪያነት እንዲውል ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል።
”በባህር ዳር ከተማ ከሚገኙ 44 የመንግስት ትምህርት ቤቶች የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት የሚሰጥባቸው ስድስቱ ናቸው” ያሉት ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ ምክትል ሃላፊ ወይዘሮ ሰብለ ዘውዱ ናቸው።
በባህር ዳር ከተማ ዛሬ በተካሄደው ውይይት የትምህት ቤት ርዕሳነ መምህራን፣ የልዩ ፍለጎት መምህራንና ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ተሳትፈዋል።