በግንባታ ላይ ያለው የአሶሳ ከተማ አስፓልት መንገድ ሥራ ፈጥኖ እንዲጠናቀቅ ነዋሪዎች ጠየቁ

አሶሳ (ኢዜአ) የካቲት 6/2015—በግንባታ ላይ ያለው የአሶሳ ከተማ የውስጥ ለውስጥ አስፓልት መንገድ ግንባታ ሥራ በመጓተቱ ፈጥኖ እንዲጠናቀቅ የከተማዋ ነዋሪዎች ጠየቁ።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ በበኩሉ የተጓተተውን ግንባታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ እንደሚሰራ አስታውቋል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል አቶ ኢብራሂም አዙቤር፣ የከተማው አስፓልት መንገድ ከተሰራ ከ20 ዓመት በላይ እንደሆነውና በአሁኑ ወቅትም ለብልሽት መዳረጉን ገልጸዋል።
በከተማው ከሁለት ዓመታት በፊት የአስፓልት መንገድ ግንባታና ጥገና ሥራ ለማከናወን የመሰረት ድንጋይ ቢቀመጥም ግንባታው በሚፈለገው ፍጥነት እየተከናወነ እንዳልሆነ ተናግረዋል።
የመንገዱ መበላሸት ለተሽከርካሪ እንቅስቃሴ አስቸጋሪ ከመሆኑም በላይ የከተማው ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑንም አቶ ኢብራሂም ጠቁመዋል።
በመሆኑም በመንግስት በኩል ለጉዳዩ ትኩረት ተሰጥቶ የመንገዱ ግንባታ ሥራው ክረምት ከመግባቱ በፊት እንዲጠናቀቅ ጠይቀዋል።
አቶ አስራት ያዛቸው የተባሉ ሌላው የከተማው ነዋሪ በበኩላቸው፣ የህብረተሰቡ ደካማ የቆሻሻ አወጋገድ ስርአት ለመንገዱ በከፍተኛ ሁኔታ መበላሸት አስተዋጽኦ ማድረጉን ገልጸዋል።
በጊዜው ፈጥኖ አለመጠገኑም ብልሽቱ በየጊዜው እየሰፋ እንዲመጣ ማድረጉን ጠቁመው፣በቆሻሻ አወጋገድ ላይ የነዋሪዎችን ግንዛቤ ማሳደግ እንደሚገባ ገልጸዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ሃላፊ አቶ መሀመድ አልማሂ በበኩላቸው፣ የአሶሳ ከተማ አስፓልት መንገድ ሥራ ከሁለት ዓመት በፊት 1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በሚጠጋ በጀት መጀመሩን ገልጸዋል።
ግንባታው የአዲስ መንገድ ሥራ፣ ደረጃ ማሳደግ እና ጥገናን ጨምሮ በአጠቃላይ 21 ኪሎ ሜትር እንደሚሸፍንም ጠቁመዋል።
“በአሁኑ ወቅት ሥራው ከ50 በመቶ በላይ መድረስ ሲገባው አፈጻጸሙ ግን ስምንት በመቶ ብቻ ነው” ብለዋል።
በክልሉ በነበረው የጸጥታ ችግር የግንባታ ማሽኖችን ማቅረብ አለመቻል፣ ሲሚንቶን ጨምሮ የግንባታ ግብዓትም በወቅቱ አለመቅረብ ለግንባታ ሥራው መጓተት ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል።
በተጨማሪም በቢሮው በኩል ለግለሰቦች እና ተቋማት የካሳ ክፍያ በሚፈለገው ፍጥነት አለመፈጸሙ መንገዱ እንዲዘገይ ተጨማሪ ምክንያት መሆኑን አቶ መሃመድ አስረድተዋል።
የመንገዱ ግንባታ ሥራ መዘግየት በግለሰቦች እና በመንግስት ሥራና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ጫና ማሳደሩንም ጠቁመዋል።
የተለያዩ የግንባታ ግብአቶችን ወደከተማዋ በቀላሉ ለማስገባትም ተጽዕኖ ማሳደሩን ነው ያስረዱት።
በቀጣይ የመንገዱ ግንባታ ፈጥኖ እንዲጠናቀቅ በክልሉ መንግስት ልዩ ትኩረት መሰጠቱን የገለጹት ሃላፊው፣ “የሥራ ተቋራጩ ሥራውን ሌት ተቀን ሰርቶ እንዲያጠናቅቅ በባለሙያ የቅርብ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ ነው” ብለዋል።
“ቢሮው አቅም በፈቀደ መጠን ቀሪ የካሳ ክፍያዎችን በመፈጸም መንገዱ ፈጥኖ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን ጥረት ያደረጋል” ያሉት ሃላፊው፣ የጥራት ጉዳይ ለድርድር እንደማይቀርብም ገልጸዋል።
የሥራ ተቋራጩ ተጨማሪ የግንባታ ማሽኖችና ግብአቶችን በጸጥታ አካላት ታጅቦ ወደአካባቢው ማምጣት የሚችልበት ሁኔታ እየተመቻቻ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ተቋራጩ ሲሚንቶ ከፋብሪካዎች በቀጥታ ማግኘት እንዲችልም በክልሉ መንግስት በኩል የትብብር ደብዳቤ መጻፉንና በቀጣይም አስፈላጊው ሁሉ እገዛ እንደሚደረግ ተናግረዋል።
የመንገድ ግንባታን እያከናወነ ያለው ሥራ ተቋራጭ የፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ አቶ ልኡል አስናቀ በበኩላቸው፣ “ተጨማሪ የግንባታ ማሽኖች እና ግብዓቶችን በማቅረብ በቀሪ ጊዜ ሥራውን ፈጥኖ ለማጠናቀቅ ይሰራል” ብለዋል።
ቀደም ሲል በአካባቢው የነበረው የጸጥታ ችግር የግንባታ ማሽኖች ወደ አካባቢው በበቂ ሁኔታ ለማስገባት ዋነኛ እንቅፋት እንደሆነባቸውም ጠቁመዋል።
“በክልሉ መንግስት ድጋፍ ተጨማሪ ማሽኖችን እና የሰው ሃይል ወደአካባቢው በማምጣት ግንባታውን ክረምት ከመግባቱ በፊት ለማጠናቀቅ እንደሚሰራም አረጋግጠዋል፡፡