ስድስተኛው የአፍሪካ ቢዝነስ ፎረም በቀጣዩ ሳምንት በአዲስ አበባ ይካሄዳል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 6 /2015 ስድስተኛው የአፍሪካ ቢዝነስ ፎረም በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አስታወቀ።
የካቲት 13 ቀን 2015 ዓ.ም የሚካሄደው ፎረም “የካርቦን ገበያ ለአፍሪካ እንዲሰራ ማድረግ” በሚል ቃል እንደሚከናወን ገልጿል።
ፎረሙ የአፍሪካ አገራት መንግስታት እና የግሉ ዘርፍ የ2030 የዘላቂ ልማት ግቦች እና የአጀንዳ 2063 ለማሳካት በጋራ ለመስራት ከዚህ ቀደም የጀመሩትን ውይይት እንዲቀጥሉ የማድረግ እና የማጎልበት አላማ እንዳለው ኮሚሽኑ ገልጿል።
በተለይም የካርቦን ሽያጭ ማዕቀፎችን በመጠቀም የአየር ንብረት ለውጥን መከላከል እና በዘርፉ ያለውን የኢንቨስትመንት መጠን በማሳደግ የአፍሪካ አገራት የኢኮኖሚ ለውጥ ማምጣት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ እንደሚመክርም አመልክቷል።
በስድስተኛው የአፍሪካ ቢዝነስ ፎረም ላይ የአፍሪካ አገራት መሪዎች ፣ የግሉ ዘርፍ ተዋናዮች፣የሲቪክ ማህበረሰብ ተቋማት፣ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ተወካዮች እና የልማት አጋሮች እንደሚሳተፉ ተገልጿል።
የቢዝነስ ፎረሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ከአፍሪካ ኤክስፖርት-ኢምፖርት ባንክ ጋር በመተባበር የሚያዘጋጁት ነው።
ፎረሙ እ.አ.አ ከ2018 ጀምሮ በየዓመቱ እንደሚካሄድ ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።