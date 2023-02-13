ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ የምታቀርበው ስንዴ በአገር ውስጥ ፍጆታ ላይ ተፅዕኖ አያሳድርም- ንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 6/2015 ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ የምታቀርበው ስንዴ በአገር ውስጥ ፍጆታ ላይ ተፅዕኖ እንደማያሳድር የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገለፀ።
የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር በ2015 ዓ. ም. የመጀመሪያው ስድስት ወራት ሥራ አፈጻጸም ላይ ከክልልና ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ተወያይቷል።
ሚኒስትሩ ገብረመስቀል ጫላ በዚህ ወቅት እንዳሉት፤ በወጪ ንግድ ላይ የተደረገውን ለውጥ ተከትሎ በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት ውጤታማ ተግባራት ተከናውነዋል።
ባለፉት ስድስት ወራት ከ1 ነጥብ 76 ቢሊየን ዶላር በላይ ገቢ ከወጪ ንግድ መገኘቱን ገልጸው፤ ከዚህ ውስጥ 76 በመቶው ከግብርና ምርቶች የተገኘ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በተለይም በአበባ፣ በቅባትና የጥራጥሬ እህሎችም ከፍተኛ አፈጻጸም መመዝገቡን ሚኒስትሩ አንስተዋል።
ኢትዮጵያ ካለፈው ዓመት ጀምሮ በመኸር እና በበጋ ወቅቶች በስፋት ስንዴ መመረቱን አስታውሰው፤ የተገኘው የስንዴ ምርት ከአገሪቷ ፍጆታ አንጻር በጥናት መለየቱን ገልጸዋል።
በጥናቱ ግኝት መሰረት መንግሥት የስንዴ ምርት ክምችቱ ከአገር ውስጥ ፍጆታ በላይ እንደሆነ በጥናት አረጋግጦ ስንዴን ወደ ውጭ ለመላክ ስለመወሰኑ ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅት 1 ነጥብ 2 ሚሊየን ኩንታል ስንዴ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ስለመዘጋጀቱ አንስተው፤ ይህ ምርት መጠን ከአገር ውስጥ ፍጆታ በላይ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም በስንዴ ፍጆታ ላይ የሚያስከትለው ምንም ዓይነት ለውጥና ተፅዕኖ እንደማይኖር አረጋግጠዋል።
የስንዴ ምርት ያከማቹ አርሶ አደሮች እና ነጋዴዎች የስንዴ ምርት በቆይታ ብዛት እንዳይበላሽ ምርቱን በወቅቱ ወደ ገበያ እንዲያቀርቡ ጠይቀዋል።
ሚኒስቴሩ የንግድ ግብይት ሥርዓቱን ለማሳለጥ በተጀመረው ኤሌክትሮኒክስ ንግድ(ኢ-ትሬድ) አገልግሎት በግማሽ ዓመቱ ብቻ ከ1 ሚሊየን በላይ ነጋዴዎች የንግድ ፈቃድ አገልግሎት ማግኘታቸውን ጠቅሰዋል።
ይህም በተለይም በእህል፣ በቁም እንስሳት እና በአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ የተሰማሩ ደላሎችን ሙሉ በሙሉ ከንግድ ሥርዓቱ ማስወጣቱን ገልጸው፤ እርምጃው በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።