ኢትዮጵያ ለያዘችው የስንዴ ልማትና የኤክስፖርት ዕቅድ ስኬት የአማራና ሶማሌ ክልሎች በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን ገለጹ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 6/2015 ኢትዮጵያ ለያዘችው የስንዴ ልማትና ኤክስፖርት የዕቅድ ስኬት የአማራና ሶማሌ ክልሎች በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን ገለጹ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ፤ የዘንድሮውን የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት መስከረም 29 ቀን 2015 ዓ.ም በሶማሌ ክልል ማስጀመራቸው ይታወሳል።
በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልዕክትም ኢትዮጵያ ገጽታዋን የሚለውጥ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ ትገባለች ሲሉ አረጋግጠው ነበር።
ኢትዮጵያ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ የስንዴ ምርት ከውጭ ማስገባት ማቆሟን ጠቅሰው፤ በዚህ ዓመት በሚሊየን የሚቆጠር ኩንታል ስንዴ ወደ ውጭ የመላክ ዕቅድ ነበራት።
በዚሁ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስቀመጡት ሀገራዊ ግብ መሰረት ኢትዮጵያ ስንዴን ወደ ውጭ የመላክ መርሃ-ግብሯን በትናንትናው እለት በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን በይፋ አስጀምራለች።
የኢትዮጵያን የስንዴ ልማቷን በማሳካት ረገድ የኦሮሚያ፣ አማራ፣ ሶማሌ እና ደቡብ ክልሎች ስኬታማ ሥራ አከናውነዋል፤ የኤክስፖርት ዕቅዳችንም ተሳክቷል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ።
በ2015 ዓ.ም. የስንዴ ልማትና ወደ ውጭ የመላክ ጅማሮ ዙሪያ ያነጋገርናቸው የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሀመድ፤ ኢትዮጵያ የጀመረችው የስንዴ ኤክስፖርት ከዚህ ቀደም የነበረውን የተረጂነት ታሪክ የሚቀይር ነው ብለዋል።
ከስንዴ ኤክስፖርት ከሚገኘው ገቢ ባለፈ የሀገርን ክብር ከፍ የሚያደርግ መሆኑን ገልጸው፤ የሶማሌ ክልልም በስንዴ ልማት የጀመረውን ሥራ አስፋፍቶ ይቀጥላል ሲሉ ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለው፤ መንግሥት በየዘርፎቹ ያሳየው ውጤት በስንዴ ልማትም እውን ሆኗል ብለዋል።
በክልሉ በአኩሪ አተር ልማትና የውጭ ምርት አቅርቦት ስኬት በስንዴ ምርትም ለማሳካት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም በክልሉ ከመኸር ምርት 5 ሚሊየን ኩንታል ስንዴ በዩኒየኖች በመሰብሰብ ላይ ሲሆን ከበጋ መስኖ ደግም 2 ሚሊየን ኩንታል በድምሩ ከ7 ሚሊየን ኩንታል በላይ ወደ ውጭ ለመላክ መታቀዱን ገልጸዋል።
በሶማሌ ክልል የድርቅ ችግርን በመቋቋም ከተረጅነት ለመውጣትና 2 ሚሊየን ኩንታል ስንዴ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ ሙሑመድ ተናግረዋል።
የክልሉን ግብ ለማሳካት 800 ሺህ ሄክታር መሬት በመልማት ላይ ሲሆን በመስኖ ልማትም 10 ሺህ ሄክታር መሬት እየለማ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በቀጣይ ልማቱን በሜካናይዜሸን ለመደገፍ ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎች ለአርሶ አደሩ እንደሚቀርቡም ተናግረዋል።
የአማራ ክልልም የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ውጤታማ በማድረግ እንደ አገር ለሚመዘገበው ውጤት በሁሉም የልማት መስኮች ጥረት እያደረገ መሆኑን ዶክተር ኃይለማርያም ገልጸዋል።
ከስንዴ ልማት ጎን ለጎን በሌሎች የግብርና ምርቶችም ውጤት ለማስመዝገብ ከአርሶ አደሩ ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን አረጋግጠዋል።
የኢትዮጵያን አጠቃላይ የምርት ሚዛን ጥናት መሰረት በማድረግ ዘንድሮ ከፍጆታ የሚተርፍ 32 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ወደ ውጭ መላክ የሚቻል መሆኑ ይታወቃል።