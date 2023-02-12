በኢትዮጵያ የስንዴ ልማትና የዘርፉን የውጭ ገበያ ውጤታማ ለማድረግ ለተጀመረው ጥረት ክልሉ የድርሻውን መወጣቱን ይቀጥላል- አቶ ሽመልስ አብዲሳ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 5/2015 በኢትዮጵያ የስንዴ ምርት ልማትና የዘርፉን የውጭ ገበያ ውጤታማ ለማድረግ ለተጀመረው ጥረት የኦሮሚያ ክልል የድርሻውን መወጣቱን እንደሚቀጥል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ፤ በስንዴ እራስን ከመቻል እስከ ኤክስፖርት ማድረግ በሚል በያዙት አገራዊ እቅድ መሰረት በክልሉ ሰፊ ውጤት መገኘቱንም ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ተናግረዋል።
በክረምት ይለማ ከነበረው ከ800 ሺህ ሄክታር መሬት በአሁኑ ወቅት 1 ነጥብ 7 ሚሊየን ሄክታር መድረሱን ጠቅሰዋል።
በ7 ሺህ ሄክታር የተጀመረው የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በዘንድሮው በጀት ዓመት 1 ነጥብ 1 ሚሊየን ሄክታር ለማልማት ወደ ሥራ መገባቱን ገልፀዋል።
በኦሮሚያ ክልል ስንዴን በክረምት፣ በበጋና በበልግ ወቅት በማልማት በመጀመሪያው ዙር ብቻ 1 ነጥብ 1 ሚሊዮን ኩንታል ለኤክስፖርት ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል።
ለዚህ ስኬት መብቃት የተቻለው በተለይም በአርሶ አደሩ እና በየደረጃ ባለው አመራር ብርቱ ጥረት መሆኑን ጠቅሰው ክልሉ ጥረቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
በቀጣይ የልማት ጊዜያትም በተቀናጀ መንገድ የህዝብና የሀገርን ታሪክ የሚለውጥ ስራ ለመስራት ተዘጋጅተናል ብለዋል።
የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ጌቱ ገመቹ፤ በክልሉ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ከአመራር እስከ አርሶና ከፊል አርብቶ አደሩ ድረስ በቁርጠኝነት እየተሰራበት መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ እያከናወነች ባለው ልማት የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ፣ ከውጭ የሚገባ ምርትን በሀገር ውስጥ መተካት፣ የምርት ጥራትን ማረጋገጥና ሰፊ የሥራ ዕድል በመፍጠር ረገድ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
በ2015 በጀት ዓመት በበጋ፣ በክረምትና በበልግ 2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በስንዴ በማልማት 100 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ለማምረት ወደ ተግባር መገባቱን ገልጸዋል።
ከዚህ ምርትም 10 ሚሊዮን ኩንታሉ ለሀገሪቱ የኤክሰፖርት ንግድ ይውላል ሲሉ ተናግረዋል።
በቀጣይም ጥራት ያለው የስንዴ ምርት ወደ ውጭ ለመላክ በቅንጅት ከባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰራ አረጋግጠዋል።
የባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አብዱልሃኪም አሊዩ፤ ዞኑ በኩታ ገጠም እርሻ አመርቂ የግብርና ውጤት እያስመዘገበ መሆኑን ገልጸዋል።
አካባቢው የሚታወቅበትን የስንዴ ምርት ልማት በማጠናከር ለክልሉ ብሎም አጠቃላይ ለኢትዮጵያ እድገትና ብልጽግና የድርሻውን መወጣቱን ይቀጥላል ብለዋል።