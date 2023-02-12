በአማራ ክልል ገበያን ለማረጋጋት በ5 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ወጪ የእህል ግዥ ከአርሶ አደሮች እየተፈጸመ መሆኑ ተገለጸ

ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 5/2015 የአማራ ክልል ሕብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ባለስልጣን ገበያን ለማረጋጋት በ5 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ወጪ ከአርሶ አደሩ የእህል ግዥ እየፈጸመ መሆኑን አስታወቀ።
በባለስልጣኑ የግብይት ትስስር ባለሙያ አቶ ፋንታሁን ወርቅዬ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ግዥው በ1 ሺህ 650 መሰረታዊ ሕብረት ስራ ማህበራት እና በ23 ዩኒየኖች አማካኝነት እየተፈጸመ ነው።
በተያዘው ዓመት 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ኩንታል እህል ከአርሶ አደሩ በመግዛት ለሕብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ የዋጋ ንረትን ለማርገብ አቅዶ እየሰራ ነው ብለዋል።
ከታህሳስ 2015 ዓ.ም ጀምሮ እስከ አሁን ከ176 ሺህ ኩንታል እህል ግዥ መፈጸሙን አመልክተዋል።
ባለስልጣኑ በክልሉ የዋጋ ንረትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በቆሎ፣ ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ፣ ሩዝ እና የመሳሰሉ እህሎችን ከአርሶ አደሩ እየገዛ ለሕብረተሰብ በተመጣጣኝ ዋጋ እንደሚያቀርብም ነው አቶ ፋንታዬ የገለጹት።
በአማራ ክልል 2014 ዓ.ም 166 ሺህ 416 ኩንታል እህል በሕብረት ስራ ማህበራትና በዩኒየኖች አማካኝነት ለሕብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እንደቀረበ ከክልሉ ሕብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ባለስልጣን የተገኘው መረጃ ያመለክታል።