ከዛሬ እኩለ ሌሊት ጀምሮ የተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ምደባ ይፋ ይደረጋል -ትምህርት ሚኒስቴር

አዲስ አበባ ኢዜአ የካቲት 5/2015፦ ከዛሬ እኩለ ሌሊት ጀምሮ የተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ምደባ ይፋ እንደሚደረግ የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡
በ2014 የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ወስደው 50 ከመቶና ከዚያ በላይ ያመጡ፣ ለሚኒስቴሩ ተጠሪ በሆኑ የመንግስት ዩኒቨርስቲዎች በወጪ መጋራት ትምህርታቸውን ለመከታተል ላመለከቱ የቅድመ ምረቃ መደበኛ ተማሪዎች የተቋም ምደባ ከየካቲት 05/2015 እኩለ ሌሊት ጀምሮ ይፋ እንደሚደረግ ተገልጿል፡፡
ዩኒቨርሲቲዎች እስከ የካቲት 15 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ተገቢውን ዝግጅት አድርገው የመጀመሪያ ዓመት አዲስ ገቢ ተማሪዎችን የቅበላ መርሐ ግብር የሚያሳውቁ በመሆኑ ተማሪዎች አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርጉም ሚኒስቴሩ አሳስቧል፡፡
ተማሪዎቹ ከታች በተገለጹት አማራጮች የተመደቡበትን ተቋም ማወቅ እንደሚችሉም ከትምህርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል፡፡
በዚህም Website: https://result.ethernet.edu.et ፤SMS: 9444፤Telegram bot: @moestudentbot
ከምደባ ጋር ተያይዞ ላሉ ማንኛውም ጥያቄ፡-result.ethernet.edu.et ላይ በመግባት Complaint የሚለውን በመጫን ጥያቄዎችን ማቅረብ እንደሚችሉ ተገልጿል፡፡
ምንም አይነት ጥያቄም ሆነ ማመልከቻ በአካል እንደማይቀበል ሚኒስቴሩ አሳውቋል፡፡