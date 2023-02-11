ለመርዓዊ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል 15 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ

ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 4/2015 ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለመርዓዊ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል 15 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
ዩኒቨርሲቲው ድጋፉን ያደረገው ሂውማን ብሪጅ ከተሰኘ ግብረ-ሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ነው።
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር እሰይ ከበደ በድጋፍ ርክክቡ ወቅት ዩኒቨርሲቲው ከማስተማርና ከምርምር ሥራዎች ጎን ለጎን ለማህበረሰብ አገልግሎት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው።
በማህበረሰብ አገልግሎት ከሚሰራቸው ሥራዎች መካከል የግብአት እጥረት ያለባቸውን የጤናና የትምህርት ተቋማት በራሱና በአጋር አካላት ትብብር የውስጥ ቁሳቁስ የማሟላት ሥራ አንዱ መሆኑን ገልጸዋል።
የመርዓዊ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ለህብረተሰቡ ተገቢ የሕክምና አገልግሎት መስጠት እንዲችል ያለበትን የቁሳቁስ ችግር ለመፍታት የሚረዳ ድጋፍ መደረጉንም አስረድተዋል።
ድጋፉ ዩኒቨርሲቲው ሂውማን ብሪጅ ከተባለው ግብረ-ሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ያደረገው መሆኑን ገልጸው፣ በድጋፉ ጥራት ያላቸው ዘመናዊ የሕክምና ቁሶች መለገሳቸውን ተናግረዋል።
የሂውማን ብሪጅ ግብረ-ሰናይ ድርጅት ሥራ አስኪያጅ ዶክተር አዳሙ አንለይ እንደገለጹት፣ በድጋፍ የተለገሱት የሕክምና ቁሳቁሶች ደረጃቸውን የጠበቁና ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያላቸው ናቸው።
“ከሕክምና ቁሳቁሶች መካከል በኤሌክትሪክ የሚሰሩ አልጋዎች፣ የአልትራሳውንድ ማሽኖች፣ ለዓይን ቀዶ ሕክምና የሚያገለግሉ ማይክሮስኮፖች፣ ዊልቸር፣ ክራንችና ሌሎችም ይገኙበታል” ብለዋል።
“የሚገነቡ ጤና ተቋማት ዓላማቸውን እንዲያሳኩ ግብዓት ወሳኝ ነው” ያሉት ዶክተር አዳሙ፣ ድርጅቱ ለጤና ተቋማት የሚያደርገውን ድጋፍ በቀጣይም እንደሚያጠናክር አረጋግጠዋል።
የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ሃላፊ ዶክተር ጋሹ ክንዱ በበኩላቸው ባለፉት 15 ዓመታት በክልሉ ብዙ የጤና ተቋማት ቢገነቡም ግብዓት በማሟላት በኩል የጎላ ክፍተት መኖሩን ገልጸዋል።
“በአሁኑ ወቅት በክልሉ 98 ሆስፒታሎችና 917 ጤና ጣቢያዎች ለህብረተሰቡ አገልግሎት በመስጠት ላይ ቢሆኑም በህክምና ቁሳቁስ እጥረት ምክንያት ቅሬታ ይቀርብባቸዋል” ብለዋል።
ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከግብረ ሰናይ ድርጅቱ ጋር በመተባበር ዛሬ ላደረገው ድጋፍ አመስግነው፣ ሌሎች ድርጅቶችም ክፍተቱን በማሟላት በኩል የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
ሆስፒታሉ ካሉበት በርካታ ችግሮች የአልጋ እጥረት አንዱና ዋነኛው መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የሆስፒታሉ ሥራ አስኪያጅ አቶ ጥላሁን ዘሪሁን ናቸው።
“አልጋን ጨምሮ የተደረጉ ድጋፎች የሆስፒታሉን ችግር በማቃለል በቀጣይ ሆስፒታሉ ለአካባቢው ማህበረሰብ ተገቢውን የሕክምና አገልግሎት ለመስጠት ያስችለዋል” ብለዋል።