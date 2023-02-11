በ2014/2015 የምርት ዘመን በመደበኛና በኩታገጠም የአስተራረስ ዘዴ ውጤታማ ሥራ ተከናውኗል – የግብርና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 04/2015 በ2014/2015 የምርት ዘመን በመደበኛና በኩታገጠም የአስተራረስ ዘዴ ውጤታማ ሥራ መከናወኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ።
የግብርና ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማትና ክልል ቢሮዎች ጋር በመሆን የ2015 ዓ.ም የስድስት ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ አካሂዷል።
በመድረኩ ላይ በእርሻ ሰብል፣ በተፈጥሮ ኃብት ጥበቃና እንክብካቤ እንዲሁም በእንስሳት ኃብት ላይ የተገኙ ውጤቶችና ችግሮች ላይ ውይይት ተካሂዷል።
የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ መለስ መኮንን፤ በ2014/2015 የምርት ዘመን የክልሎችን ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ 13 ነጥብ 4 ሚሊየን ሄክታር መሬት በመደበኛና በኩታገጠም የአስተራረስ ዘዴ ለማልማት ታቅዶ ሥራዎች ሲሰሩ መቆየቱን ገልጸዋል።
በምርት ዘመኑ 13 ነጥብ 6 ሚለየን ሄክታር መሬት መልማት መቻሉን ጠቁመው፤ በምርት ዘመኑ ለመሰብሰብ ከታቀደው 400 ሚሊየን ኩንታል ሰብል ውስጥ 97 በመቶ የሚሆነውን መሰብሰብ እንደተቻለ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ ስንዴን ከውጭ ለማስገባት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እንደሚወጣ የጠቆሙት ሚኒስትር ዴኤታው የስንዴ ልማትን ለማስፋት ርብርብ እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
የምርት ጥራትን ለማስጠበቅ ከኬሚካል ጀምሮ የምርት አሰባሰብ ላይ ጥንቃቄ በማድረግ ምርታማነትን ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም አብራርተዋል።
በግብርና ሚኒስቴር የስትራቴጂያዊ ጉዳዮች ሥራ አስፈጻሚ ዜና ኃብተወልድ በበኩላቸው፤ የሰብል ምርታማነትን ለማሻሻል ግብዓት አቅርቦት ላይ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው።
ከግብርና ሜካናይዜሽን ጋር በተያያዘ የግብርና መሳሪያዎች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ መፈቀዱን ጠቅሰው፤ በዚህ አሰራር ከ600 በላይ የግብርና መሳሪያዎች ወደ አገር ውስጥ መግባታቸውን ተናግረዋል።
ዘመናዊ ቴክኖሎጂንና ግብርናን ከማስተሳሰር አኳያም የግብርና መረጃ አሰባሰብ ላይ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ጥቅም ላይ እየዋሉ መሆኑን ነው የገለጹት።