የጤና ባለሙያዎች በዘርፉ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት መትጋት እንደሚጠበቅባቸው ተገለጸ

ድሬዳዋ (ኢዜአ) የካቲት 04/2015 የጤና ባለሙያዎች በዘርፉ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት መትጋት እንደሚገባቸው የጤና ሚኒስቴር አሳሰበ።
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በጤና ዘርፍ ለ6ተኛ ጊዜ ያስተማራቸውን 155 የቅደመ እና የድህረ ምረቃ ተማሪዎች ዛሬ አስመርቋል።
በምረቃ ስነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ ተመራቂዎች በጤናው ዘርፍ የተጀመሩ ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴዎች ለማጎልበት እና የተሻለ ውጤት እንዲመጣ የድርሻቸውን ማበርከት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
በትምህርታቸው የላቀ ውጤት ላመጡ ተመራቂዎች የሜዳሊያ፣ የምስክር ወረቀት እና የተዘጋጁ ሽልማቶችንም አበርክተዋል
ተመራቂዎች በቀሰሙት ዕውቀት ማህበረሰቡን በታላቅ ታማኝነትና ርህራሄ ማገልገል ይጠበቅባቸዋል ሲሉም ዶክተር ደረጄ ተናግረዋል።
በአገልግሎት ተደራሽነት ችግር ለጤና ችግር የተጋለጡ ዜጎችን በመድረስ እና ለህብረተሰቡ አገልግሎት በመስጠት በዘርፉ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት መትጋት እንደሚጠበቅባቸውም አሳስበዋል።
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዑባህ አደም የዩኒቨርሲቲው የህክምና እና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በዘርፉ ብቁና ተወዳዳሪ ባለሙያዎችን ለማፍራት ጠንክሮ እየሰራ እንደሆነ ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው ለ6ተኛ ጊዜ ዘንድሮ በጤናው ዘርፍ ካስመረቃቸው መካከል 132ቱ በመጀመሪያ ዲግሪ የተመረቁ ሲሆኑ ቀሪዎቹ 23ቱ ደግሞ በድህረ ምረቃ የተመረቁ ናቸው።
ተመራቂዎቹ በሰጡት አስተያየት የቀሰሙትን ዕውቀት ተጠቅመው ያስተማራቸውን ማህበረሰብ ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።