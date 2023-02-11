በሶማሌ ክልል ከፊል አርብቶ አደሮች በመስኖ ልማት ተጠቃሚ መሆናቸው ተገለጸ

ጂግጂጋ (ኢዜአ) የካቲት 4/2015 በሶማሌ ክልል ሀዲጋላ ወረዳ ከፊል አርብቶ አደሮች በተያዘው የበጋ ወራት የከርሰ-ምድር ውሃን ተጠቅመው በመስኖ ልማት በመሰማራት ተጠቃሚ መሆናቸውን የክልሉ መስኖና ተፋሰስ ቢሮ ገለጸ።
ቁጥራቸው 1ሺህ 800 የሚጠጉ ከፊል አርብቶ አደሮች የከርሰ-ምድር ውሃን ተጠቅመው የመስኖ ልማት ሥራ መጀመራቸው በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባለፈ የእንስሳት መኖ ችግርን በመፍታት የድርቅ ተጋላጭነታቸው መቀነሱ ተገልጿል።
የሱማሌ ክልል መስኖና ተፋሰስ ቢሮ ኃላፊ አቶ መሀመድ ፋታህ መሀመድ ለኢዜአ እንደገለጹት አርብቶ አደሮቹ በ”ኩለን” እና “ሐረዋ” የመስኖ ፕሮጀክት የታቀፉ ናቸው።
“በእዚህም በመንግስት ተቆፍረው ዓመቱን ሙሉ የሚፈሱ ስምንት የውሃ ጉድጓዶችን በመጠቀም የጓሮ አትክልትና ስንዴን በስፋት እያለሙ መሆኑን ገልጸዋል።
የመስኖ ልማቱን ለሚያካሄዱ ከፊል አርብቶ አደሮች ቢሮው የእርሻ መሬት በማዘጋጀት እና በደለል የተሞሉ የውሃ መውረጃ ትቦዎችን በማፅዳት እየደገፈ መሆኑንም ገልጸዋል።
ከዚህ በተጨማሪ ለአካባቢው ስነ-ምህዳር ተስማሚና ምርታማ የሆኑ የተለያዩ ምርጥ ዘሮችን ጨምሮ ማዳበሪያ እየቀረበ መሆኑንም ነው አቶ መሀመድ የገለጹት።
አርብቶ አደሮቹ በመስኖ ካለሙት 1ሺህ 800 ሄክታር በላይ መሬት ከ43ሺህ ኩንታል በላይ ምርት መገኘቱንም አመልክትዋል።
ከፊል አርብቶ አደሩቹ በመንግስት ተደግፈው ባለሙት የጓሮ አትክልት የገቢ አቅማቸው እያደገ መምጣቱን የገለጹት ኃላፊው፣ “ባለፉት ሦስት ወራት ብቻ ከምርት ሽያጭ 107 ሚሊዮን ብር ገቢ አግኝተዋል” ብለዋል።
በዘመናዊ መንገድ በተካሄደው የመስኖ ልማት ከፊል አርብቶ አደሮቹ የጓሮ አትክልትና ፍራፍሬን ጨምሮ ስንዴና የእንስሳት መኖ በማልማታቸው ከድርቅ አደጋ ተጋላጭነት ከመላቀቅ ባለፈ ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ እየሰሩ መሆኑንም አስረድተዋል።
እንደ አቶ መሀመድ ገለጻ በክልሉ የመስኖ ተጠቃሚ ከፊል አርብቶ አደሮች ቁጥርና የሚለማው መሬት በየዓመቱ እየጨመረ መጥቷል።
“በሲቲ ዞን ኩለን እና ሐረዋ የመስኖ ፕሮጀክትን በመጠቀም በዓመት ከሁለት ጊዜ በላይ በማምረት የምግብ ዋስትናን በአጭር ጊዜ ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
በክልሉ በመስኖ ሊለማ ከሚችለው መሬት እስካሁን ጥቅም ላይ የዋለው አምስት በመቶ ብቻ ነው።
ይህን ለመለወጥ የክልሉና የፌዴራል መንግስት ዘንድሮ በመደቡት ከ900 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት 24 አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች በተለያዩ አካባቢዎች እየተገነቡ መሆኑን ገልጸዋል።
ፕሮጀክቶቹ ሲጠናቀቁ 43 ሺህ ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት እንደሚያስችሉም ጠቁመዋል።
በመስኖ ልማቱ እየተሳተፉ ካሉ ከፊል አርብቶ አደሮች መካከል አቶ አብዲ ኦብሲዬ፣ በሀዲጋላ ወረዳ በማህበር ተደራጅተው በመስኖ እያለሙ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ከመስኖ ልማት ቢሮ ኩለን እና ሐረዋ ፕሮጀክት በተሰጣቸው አምስት ሄክታር መሬት ላይ ቲማቲምና ቃሪያ እያለሙ መሆኑንም ተናግረዋል።
“ለገበያ ተፈላጊ የሆኑ የጓሮ አትክልቶችን ለማልማት በመንግስት የተደረገልን ድጋፍ አቅማችንን ለማሳደግ አግዞናል” ብለዋል።
ወይዘሮ ሰኣዳ ጊሬ በበኩላቸው “ከወንድሜ ጋር በተሰጠኝ ሁለት ሄክታር መሬት ላይ ከእንስሳት እርባታ ጎን ለጎን በሽንኩርት ልማት ሥራ ተሰማርተን በአሁኑ ወቅት ከእህል እርዳታ ጠባቂነት ተላቀናል” ብለዋል።
ከፊል አርብቶ አደሮቹ በሚያመርቱት የጓሮ አትክልት የተሻለ ገቢ ለማግኘት የገበያ ትስስር፣ የመንገድና የቴሌ ኮም መሰረት ልማቶች እንዲሟሉላቸውም ጠይቀዋል።