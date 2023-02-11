የትራንስፖርት ዘርፉን ችግር መፍታት የሚያስችል ዘመናዊ የትራፊክ የአስተዳደር ሥርዓት ይዘረጋል-ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 4/2015 የትራንስፖርት አገልግሎቱን በማዘመን የዘርፉን ችግሮች መፍታት የሚያስችል “ዘመናዊ የትራፊክ አስተዳደር ሥርዓት” ሥራ ላይ ሊውል መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስታወቁ፡፡
የከተማ አስተዳደሩ የመንገድ መሠረተ ልማቶችን ለማስፋፋት በየዓመቱ ከ8 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት እንዲመደብ መወሰኑንም ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል፡፡
የመዲናዋን የትራንስፖርት አገልግሎት ለማሳለጥ ከ3 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር በላይ ወጭ ከተደረገባቸው 200 አዳዲስ ዘመናዊ የከተማ አውቶብሶች መካከል 100ዎቹ ዛሬ በይፋ ሥራ መጀመራቸውም ተገልጿል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት፤ ዛሬ ሥራ የጀመሩት የብዙኃን ተሽከርካሪዎች ህብረተሰቡ ከሚያነሳቸው ጥያቄዎች መካከል አንዱ ነው፡፡
ለዚህም በተያዘው ዓመት የትራንስፖርት አገልግሎቱን በማዘመን የዘርፉን ችግሮች መፍታት የሚያስችል “ዘመናዊ የትራፊክ አስተዳደር ሥርዓት” ተግባራዊ እናደርጋለን ብለዋል፡፡
ይህ ዘመናዊ የትራፊክ አስተዳዳር ሥርዓት በተያዘው ዓመት ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን፤ በዘርፉ ህብረተሰቡ የሚያነሳውን ቅሬታ እንደሚፈታም ታምኖበታል ሲሉም አክለዋል።
ህብረተሰቡ ከሚያነሳቸው የልማት ጥያቄዎች አንፃር አሁንም ከፊታችን ብዙ የቤት ሥራዎች እንዳሉብን እናውቃለን ያሉት ከንቲባ አዳነች፤ ለዚህም በትጋት እየሠሩ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ከተማ አስተዳደሩ በየዓመቱ እንደሚያደርገው ሁሉ የመንገድ መሠረተ ልማቶችን ለማስፋፋት ዘንድሮም ከ8 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት መመደቡን ገልጸዋል፡፡
የትራንስፖርት እና ሎጀስቲክስ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ በበኩላቸው፤ ከተማ አስተዳደሩ በትራንስፖርት ዘርፍ ያከናወናቸው ተግባራት በአገር አቀፍ ደረጃ ለሌሎች አካባቢዎች ተሞክሮ የሚሆን ነው ብለዋል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ሃላፊ አቶ ምትኩ አስማረ የከተማውን የትራንስፖርት ፍሰት በማሳለጥ የህብረተሰቡን ችግር መፍታት የሚችሉ ናቸው ብለዋል፡፡
በቀጣይም ቀሪዎቹን 100 ዘመናዊ የከተማ አውቶብሶች ወደ ሥራ ለማስገባት በሂደት ላይ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡