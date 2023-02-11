በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ሙስናን ለመከላከል ከክትትልና ቁጥጥር ስራው ባለፈ ግንዛቤን ለማሳደግ ትኩረት ተሰጥቷል

ጭሮ (ኢዜአ) የካቲት 4/2015 በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል ከክትትልና ቁጥጥር ስራው ባለፈ ግንዛቤን ለማሳደግ ትኩረት መሰጠቱን በኦሮሚያ ፀረ ሙስናና ስነ-ምግባር ኮሚሽን የምስራቅ ቅርንጫፍ አስታወቀ።
ሙስና በአገር ላይ የሚያደርሰውን አደጋ አስመልክቶ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራውን በትምህርት ቤቶች፣ በመንግስት፣ በልማትና በህዝባዊ ተቋማት እያከናወነ መሆኑንም ገልጿል።
በኦሮሚያ ፀረ ሙስናና ስነ-ምግባር ኮሚሽን የምስራቅ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ አደም አማን ለኢዜአ እንዳሉት፣ ሙስናና ብልሹ አሰራር በሀገርና በህዝብ ላይ የሚያስከትለው ጉዳት የጎላ በመሆኑ በሁሉም መንገድ መከላከል ይገባል።
በተለይ ተማሪዎች ስለ ሙስና ያላቸው ግንዛቤ እንዲያድግና የሚያስከትላቸውን ጉዳቶች በሚገባ እንዲረዱ የግንዛቤ ማሳደጊያ ስልጠናዎች እየተሰጡ መሆኑን ገልጸዋል።
ለእዚህም ኮሚሽኑ ከመምህራን ጋር በቅርበት እየሰራ ነው ያሉት አቶ አደም፣ “በተለይ የስነ-ምግባርና ስነ-ዜጋ መምህራን የጎላ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ነው” ብለዋል።
ከስልጠና በተጨማሪ ሙስናና ብልሹ አሰራር ላይ ያተኮረ የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር በማካሄድ በስነ-ምግባር የታነጸ ትውልድ የማፍራትና ችግሩን ከስሩ የመከላከል ስራ እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
እንደ ኃላፊው ገለጻ በተለይ በሙስናና ብልሹ አሰራር ተጋላጭነት በህዝብ ተደጋጋሚ ቅሬታ ከሚቀርብባቸው እንደ ትራንስፖርትና መሬት አስተዳደር ያሉ አስር ተቋማት ተለይተው ክትትል እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በዞኑ የተለያዩ ተቋማት ያሉ የስነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና መኮንኖች ሥራቸውን በአግባቡ መወጣት እንዲችሉም በቅርንጫፉ በኩል ተገቢ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም አመልክተዋል።
በምዕራብ ሐረርጌ ዞን የሲቪል ሰርቪስና አቅም ግንባታ ጽህፈት ቤት የስነ-ምግባርና ፀረ ሙስና ቡድን መሪ አቶ ዳዊት ደመቀ እንዳሉት፣ በዞኑ የመንግስት ሠራተኞች ለህብረተሰቡ ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲሰጡ ጥረት እየተደረገ ነው።
ሠራተኞቹ የሠራተኛ ስነ-ምግባር መመሪያን መሰረት አድርገው የተገልጋይ ፍላጎትን በሚያረካ መልኩ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
“ከቀበሌ ጀምሮ ያሉት ባለሙያዎች ሙስናን ለመከላከልና አገልግሎት አሰጣጥን ለማዘመን በተፈጠረላቸው ግንዛቤ ታግዘው በመስራታቸው ተገልጋዩ ሲያቀርብ የነበረው ቅሬታ ቀንሷል” ብለዋል።
“ሙስና የሀገር ሀብት በተወሰኑ ግልሰቦች እንዲመዘበር እድል የሚፈጥርና ሀገርና ህዝብን የሚጎዳ ነው” ያሉት ደግሞ በዞኑ የዶባ ወረዳ አስተዳደር ሠራተኛ አቶ አህመድ ኢብሮ ናቸው።
ለህብረተሰቡ ከሙስናና ብልሹ አሰራር በጸዳ መልኩ አገልግሎት በመስጠት ለጸረ ሙስና ትግሉ የበኩላቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።