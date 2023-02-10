የግብርና ምርቶች ላይ እሴት በመጨመር ከዘርፉ ከፍተኛ የውጪ ምንዛሪ ለማግኘት ተዘጋጅተናል – ባለሃብቶች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 3/2015 የግብርና ምርቶች ላይ እሴት በመጨመር ከዘርፉ ከፍተኛ የውጪ ምንዛሪ በማግኘት አገራቸውንና ራሳቸውን ለመጥቀም መዘጋጀታቸውን በቡልቡላ የተቀናጀ የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ስራ ለመጀመር የተዘጋጁ ባለሃብቶች ገለጹ፡፡
ባለሃብቶቹ በአገሪቱ የግብርና ምርቶችን እሴት ጨምሮ ወደ ውጪ መላክ እምብዛም አለመለመዱን ተናግረው፤ እሴት የተጨመረባቸውን ምርቶች ለገበያ በማቅረብ ራሳቸውንና አገራቸውን ለማሳደግ መዘጋጀታቸውን ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል፡፡
ከባለሀብቶቹ መካከል አቶ አብይ ፍቃዱ፤ በኢንዱስትሪ ፓርኩ ውስጥ የእንስሳት ስጋንና ሌሎች ተዋጽኦዎችን በማቀነባበር ለአገር ውስጥና ለውጪ ገበያ የማቅረብ ስራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል፡፡
በሌላ መልኩ የእንስሳቱን ተረፈ ምርት ማለትም እንደ ቀንድ፣ ሽሆና እና አንጀት የመሳሰሉትን በማቀነባበር ወደ አፍሪካ አገራት ለመላክ ማቀዳቸውን ገልጸዋል፡፡
አቶ አብይ ግርማ በበኩላቸው፤ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን በማቀነባበር ወደ ውጪ የመላክ ውጥን እንዳላቸው ገልጸዋል፡፡
በተለይም እሴት በመጨመር የኦቮካዶ ዘይት ለውጪ እና ለአገር ውስጥ ገበያ ለማቅረብ እንደሚሰሩም ተናግረዋል፡፡
ባለሃብቶቹ አክለውም በአሁኑ ጊዜ በአገር ደረጃ የሚታየውን የስራ አጥነት ችግር ለማቃለልም የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል፡፡
ለፋብሪካቸው ግብዓት የሚሆኑ ጥሬ ምርቶችንም በአካባቢው ከሚገኙ አርሶ አደሮች እንደሚረከቡ ገልጸው፤ ይህም አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር ሰፊ ጠቀሜታ እንዳለውም ገልጸዋል፡፡
የኦሮሚያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከአንድ ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ብር በላይ ያስመዘገቡ ስምንት ባለሃብቶች በቡልቡላ የተቀናጀ የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ገብተው ስራ እንዲጀምሩ ስምምነት መፈረሙ ይታወሳል።