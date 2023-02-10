የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ለ29 የጤና ትምህርት ተቋማት 16 ሚሊዮን ብር የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 3/2015 የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት(ዩ ኤስ ኤይ ዲ) ከአጋር አካላት ጋር በመሆን በኢትዮጵያ ለሚገኙ 29 የጤና ትምህርት ተቋማት 16 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል።
በድጋፉ አምስት የግል ኮሌጆችም ተጠቃሚ ሆነዋል።
በዳግማዊ ምኒልክ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በተካሄደው መርሃ-ግብር የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ እና የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ተወካይ ጆናታን ሮዝ ድጋፉን ለተቋማቱ አስረክበዋል።
የትምህርት መርጃ ቁሳቁሱ 300 ሺህ ዶላር ወይም 16 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው ሲሆን፤ ድጋፉ ብቁ የጤና ባለሙያዎችን በማፍራት ሂደት አወንታዊ ሚና እንደሚኖረው ነው የተገለጸው።
ዩ ኤስ ኤይ ዲ ከተለያዩ አጋሮች ጋር በመሆን የኢትዮጵያን የጤና ዘርፍ የሚደግፍ የአምስት ዓመት መርሃ-ግብር እየተገበረ መሆኑ ተገልጿል።
መርሃ ግብሩ ከሦስት ዓመት በፊት የተጀመረ ሲሆን እስካሁንም በመርሃ ግብሩ ከ1 ሺህ 380 በላይ የቤተ ሙከራ ቁሳቁስ፣ 13 አውቶቡስ፣ 1ሺህ 190 ኮምፒውተሮች እንዲሁም ከ12 ሺህ በላይ ጤና ተኮር መጻሕፍትን ከ52 በላይ ለሆኑ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ድጋፍ አድርጓል።
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በዛሬው የድጋፍ ርክክብ መርሃ-ግብር ላይ እንዳሉት፤ የዘላቂ ጤና ግቦች እንዲሳኩ ጥራት ያለው ባለሙያ ለማፍራት በትኩረት እየተሰራ ነው።
የጤና ትምህርት ተደራሽነት ላይ አበረታች ውጤቶች ቢኖሩም ጥራት ላይ ያሉብንን ችግሮች ለመቅረፍ ድጋፉ ትልቅ እገዛ አለው ብለዋል።
የጤና ባለሙያዎች ከንድፈ ሀሳብ ባሻገር በተግባር የሚማሩበት ቁሳቁስ መኖሩ አቅማቸው እንዲገነባ እና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ እንደሚያስችልም ገልጸዋል።
ድጋፉን ያገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ቁሳቁሶችን በአግባቡ ጥቅም ላይ የማዋል ኃላፊነት አለባቸው ሲሉም ዶክተር ሊያ ተናግረዋል።
ከትምህርት ሚኒስቴርና ከሌሎች ባለ ድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የጤና ሥርዓተ ትምህርት ላይ እየተሰራ ሲሆን፤ የጤና ባለሙያዎች ብቃት ላይ የተመሰረተ የሙያ ፍቃድ እንዲኖራቸው የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱን ከስራዎች መካከል ጠቅሰዋል።
የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ተወካይ ጆናታን ሮዝ በበኩላቸው ድርጅቱ በጤናው ዘርፍ የአቅም ግንባታ ስራዎችን እየደገፈ ነው ብለዋል።
በዛሬው ዕለት ለ29 የጤና ትምህርት ተቋማት የተደረገው ድጋፍም የዚሁ አካል መሆኑን ጠቅሰዋል።
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታዳሰ ከርክክቡ በኋላ የዳግማዊ ምኒልክ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የላብራቶሪ ክፍሎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል።