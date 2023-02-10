በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተገኘውን ሠላም ለማስቀጠል ህብረተሰቡን ያሳተፈ ስራ እየተሰራ ነው

አሶሳ (ኢዜአ) የካቲት 03/2015 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተገኘውን ሠላም አጠናክሮ ለማስቀጠል ህብረተሰቡን ያሳተፈ የሰላምና ፀጥታ ስራ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
በክልሉ የተገኘው ሠላም ህብረተሰቡ የአካባቢውን ተፈጥሮ ሀብት ተደራጅቶ በማልማት ተጠቃሚ እንዲሆን እያስቻለው መሆኑን አንዳንድ የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሃሩን ኡመር ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሠላም ከጊዜ ወደ ጊዜ አስተማማኝ እየሆነ መጥቷል።
በክልሉ መፈናቀልና ሞት ቀርቶ ማህበረሰቡም በመደበኛ የልማት ስራው ላይ መሰማራቱን ኮሚሽነር ሃሩን ገልጸዋል።
የክልሉ መንግስት ከቀያቸው የተፈናቀሉትን ዜጎች መልሶ ከማቋቋም ጀምሮ አጋጥሞ በነበረው የፀጥታ ችግር ምክንያት የተስተጓጎሉ የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ በቅንጅት እየተሠራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ኮሚሽነር ሃሩን አክለውም ለተገኘው ሠላም የክልሉ ህዝብ እና በየደረጃው የሚገኘው የፀጥታ አስከባሪዎች የከፈሉትን መስዋእትነት አመልክተዋል።
በተለይም በክልሉ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ታጣቂዎች ወደ ሠላማዊ ህይወት እንዲመለሱ ጥረት መደረጉን ጠቁመው፤ በዚህም ሰላሙን ዘላቂ ለማድረግም ሁሉም በአንድ ልብ በልማት እንዲሳተፍ እየተደረገ ነው ብለዋል።
የተገኘውን ሠላም ለማስቀጠል ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስን ተግባራዊ በማድረግ ህብረተሰቡ ከፀጥታ ኃይሉ ጋር ተቀናጅቶ ራሱን እንዲጠብቅ እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል።
ከአጎራባች ክልሎች ጋር የሰላምና ፀጥታውን አሰተማማኝ ለማድረግ በቅንጅት እየተሰራ ያለው ሥራም ተጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቀዋል።
የተገኘውን ሠላም አስተማማኝ አድርጎ ለማስቀጠል የህዝብ ለሕዝብ ግንኙነት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በክልሉ የተገኘው ሠላም ህብረተሰቡ የአካባቢውን ተፈጥሮ ሀብት ተደራጅቶ በማልማት ተጠቃሚ እንዲሆን እያስቻለው መሆኑን አንዳንድ የአሶሳ ነዋሪዎች ተናግረዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ሙህዲን ሙሳ በሰጡት አስተያየት “አሁን ጥያቄያችን ልማት ሆኗል፤ ጥያቄው ምላሽ እንዲያገኝ እኛም የድርሻችንን እየተወጣን ነው” ሲሉ ገልጸዋል።
አክለውም ችግሮች ቢያጋጥሙን እንኳን በውይይት ከመፍታት ጀምሮ ለሠላማችን ዘብ መቆማችን ይቀጥላል ብለዋል።
አቶ ጋሩምሳ ኦልማ በበኩላቸው “ባለፉት ዓመታት ያጋጠመን የፀጥታ ችግር የሠላምን ምንነት በሚገባ እንድረዳ አድርጎናል” ሲሉም ተናግረዋል።
“አሁን ሠላማችንን ማስቀጠል ዋነኛ ትኩረታችን ነው” ያሉት ነዋሪው መንግስትም ከህዝብ ጋር ተቀራርቦ እየሰራ ያለውን ስራ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አመልክተዋል።