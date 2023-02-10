ባለፉት ስድስት ወራት ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የወጪና ገቢ ኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዛቸውን ጉምሩክ ኮሚሽን ገለፀ

ሀዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 3/2015 ባለፉት ስድስት ወራት ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የወጪና ገቢ ኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዛቸውን የጉምሩክ ኮሚሽን አስታወቀ።
በሕገ-ወጥ ንግድ ቁጥጥር ሥራ ከ36 ቢሊዮን ብር በላይ የመንግሥትና የህዝብ ሀብት ማዳን መቻሉም ተመላክቷል።
ኮሚሽኑ ከፌዴራል ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የሥራ ክንውኑን በሀዋሳ ከተማ ገምግሟል።
በግምገማ መድረኩ የኢፌዴሪ ጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ የኮንትሮባንድና ሕገ-ወጥ ንግድ ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አደጋዎችን እየደቀነ ይገኛል።
ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን የሚቀይረውን ይህን ሕገ-ወጥ ድርጊት ለመከላከል ኮሚሽኑ ከፖሊስ፣ ከፍትሕ አካላትና ሌሎች ባለድርሻዎች ጋር በመቀናጀት መስራቱን የተናገሩት ኮሚሽነሩ በዚህም ተስፋ ሰጪ ውጤቶች መመዝገባቸውን ተናግረዋል።
በግማሽ በጀት ዓመቱ ህገ-ወጥ ንግድን ለመከላከል በቅንጅት በተደረገው እንቅስቃሴ ከ4 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የገቢ ኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ሥር ሲውሉ 1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ደግሞ የወጪ ኮንትሮባንድ ዕቃ ተይዟል።
እንደዚሁም ሕገ-ወጥ ንግድን ለመቆጣጠር በተከናወኑ ተግባራትም ከ36 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት ማዳን ተችሏል ሲሉ ጠቅሰዋል።
ኮሚሽነሩ ከዚህ ጋር በተያያዘ 790 የሚሆኑ ኮንትሮባንድ አዘዋዋሪዎች በቁጥጥር ሥር ውለው በሕግ እንዲጠየቁ መደረጉን ገልፀው ለዚህም ከፌዴራል እስከ ክልል ያሉ ባለድርሻ አካላት ቅንጅት ወሳኝ ሚና እንደነበረው ተናግረዋል።
በተለይ በገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው አደንዛዥ ዕፅ እንደሆነ ጠቅሰው የአደንዛዥ ዕፅ ዝውውር በተለይ በወጣቱ ትውልድ ላይ ከሚያሳድረው ችግር አንጻር ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ ይገኛል ብለዋል።
በተለይም ሻሸመኔ አካባቢ አደንዛዥ ዕፅ ተመርቶ በኮንትሮባንድና ለሀገር ውስጥ ፍጆታ እየዋለ እንደሆነ ጠቁመው የኦሮሚያ ክልል የፀጥታ አካላት በዚህ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባና ኮሚሽኑ ከክልሉ ጋር የተጠናከረ ቁርኝት ፈጥሮ እንደሚሰራም አስረድተዋል።
ኮሚሽኑ እንደ ተቋም ጠንካራ አደረጃጀት ለመዘርጋት በርካታ የሪፎርም ሥራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝም ገልፀዋል።
የሰው ኃይልን የማብቃትና በአዳዲስ ቴክኖሎጂ የተደገፈ የቁጥጥር ሥርዐት ለማስፈንም የተለያዩ የቴክኖሎጂ አማራጮችን ተግባራዊ እያደረገ መሆኑን አስረድተዋል።
በመድረኩ ከተገኙ የባለድርሻ አካላት የሥራ ኃላፊዎች መካከል የፍትሕ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፍቃዱ ፀጋ ኮንትሮባድ ሕጋዊ ነጋዴዎችን ከመፈታተንና ከመስመሩ እንዲወጡ ከመግፋት ባሻገር ለሽብር ተግባራት የሀብት ምንጭ በመሆን ሥርዓት አልበኝነት እንዲነግስ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ነው የገለፁት።
”በቅንጅት መስራታችን በሕገ-ወጥ ንግድ ቁጥጥርና ኮንትሮ ባንድ መከላከል ሥራ ላይ አበረታች ውጤት እንድናስመዘግብ አድርጎናል” ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው ይህ ቅንጅታዊ አሰራር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አመልክተዋል።
ኮንትሮባንዲስቶችን በቁጥጥር ሥር አውሎ በሕግ ከማስጠየቅ አኳያ መልካም ጅምሮች ቢኖሩም ዋና ዋና ተጠርጣሪዎች ካላቸው ስውርና ተለዋዋጭ ባህሪ አንፃር የፍትሕ ሥርዓቱን ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ማድረግ እንዳልተቻለ ጠቁመዋል።
ለሁለት ቀናት በተዘጋጀው የግምገማ መድረኩ ላይ የኮሚሽኑ፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የፍትሕ ሚኒስቴርና የሌሎች ባለድርሻዎች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።