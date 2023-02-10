በድሬዳዋ ከተማ በ75 ሚሊዮን ብር የህዝብ መፀዳጃ ቤቶች ሊገነቡ ነው

ድሬደዋ (ኢዜአ) የካቲት 3/2015 የድሬዳዋ ከተማ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን በ75 ሚሊዮን ብር 66 የህዝብ መፅዳጃ ቤቶች ለማስገንባት ከ10 የስራ ተቋራጮች ጋር ውል ተፈራረመ።
ውሉን የፈረሙት የውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር መሐመድ ሙሴ እንደተናገሩት፤ ዛሬ በተፈረመው ውል ከሚገነቡት 66 አዳዲስ መጸዳጃ ቤቶች በተጨማሪ ቀደም ሲል የተገነቡ 8 የህዝብ መጸዳጃ ቤቶች ደረጃ የማሳደግ ስራ ይከናወናል።
ባለፉት ሁለት አመታት የተገነቡ 47 የህዝብ መፀዳጃ ቤቶች ከተማዋን ውብና ፅዱ የማድረግን ራዕይ በማሳካት መሠረታዊ ለውጥ እያመጡ ናቸው ብለዋል።
የተገነቡት መፀዳጃ ቤቶች ተላላፊ በሽታዎች በመከላከል ረገድም ወሳኝ ሚና እንዳላቸው ገልጸው የመጸዳጃ ቤቶች ግንባታው በማህበር ለተደራጁ ወጣቶችም የስራ ዕድል መፍጠር መቻሉን ተናግረዋል።
ተቋራጮች በፈረሙት የአምስት ወራት የስራ ውል መሠረት የተረከቡትን ፕሮጀክት በጥራት ገንብተው ማስረከብ ይጠበቅባቸዋልም ብለዋል።
ከአለም ባንክ በተገኘው 75 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ የሚገነቡት መፀዳጃ ቤቶች እና የመታጠቢያ ተቋማት ድሬዳዋን ውብ፣ ፅዱና ተወዳጅ የመኖሪያ ስፍራ እና የኢንዱስትሪ ማዕከል ለማድረግ እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎችን ስኬታማ ያደርጋሉ ብለዋል።
የስራ ውሉን የፈረሙት የስራ ተቋራጮች በበኩላቸው በተቀመጠለት ጊዜና በጀት ስራውን አጠናቀው እንደሚያስረክቡ አስታውቀዋል።
ከስራ ተቋራጮቹ መካከል ኢንጂነር ቢንያም ውብሸት እንዳሉት፤ “ይህን የተሰጠንን ኃላፊነት በጥራት እና በአምስት ወራት ወይም አስቀድመን ጨርሰን ለማስረከብ እንተጋለን ” ብለዋል።