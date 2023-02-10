ዳያስፖራው በኢትዮጵያ በሰው ሰራሽና በተፈጥሯዊ ችግሮች የተጎዱ ወገኖችን መልሶ የማቋቋም ሀገራዊ ሚናውን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀረበ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 3/2015 ዳያስፖራው በኢትዮጵያ በሰው ሰራሽና በተፈጥሯዊ ችግሮች የተጎዱ ወገኖችን መልሶ የማቋቋም ሀገራዊ ሚናውን አጠናክሮ እንዲቀጥል የዓለም አቀፉ የኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ የተግባር ቡድን አባላት ጥሪ አቅርበዋል።
ቡድኑ የአምስት ዓመት ፕሮጀክት ቀርጾ በጦርነትና በተፈጥሯዊ ችግሮች የተጎዱ ዜጎችንና የወደሙ ተቋማትን በዘላቂነት መልሶ ለማቋቋም ወደ ስራ መግባቱን ገልጿል።
የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ የተግባር ቡድን ፕሬዚዳንት እንዳልካቸው ዘውዴ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ዳያስፖራው ለሀገሩ ሰላምና ልማት ባለው አቅም የማገዝ ኃላፊነት አለበት፡፡
የተግባር ቡድኑ ላለፉት ሁለት ዓመታት በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት የተጎዱ ወገኖችን ለመደገፍ የወደሙ መሰረተ ልማቶችንና ተቋማትን መልሶ ለመገንባት መንግስት የሚያደርገውን ጥረት በተለያዩ መንገዶች በማገዝ ላይ መሆኑን ጠቅሰዋል።
“ይህ ተግባር ለኢትዮጵያ ማበርከት ያለብን ትንሹ ግዴታችን እንጂ እንደ ድጋፍ የምንቆጥረው አይደለም” ነው ያሉት።
ኢትዮጵያ ካጋጠሟት ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች አኳያ ዳያስፖራው የሚያደርገው ድጋፍ በቂ አለመሆኑን ጠቅሰው፤ ሀገር ዘላቂ ሰላም እንዲኖራትና እምቅ ሀብቷን ለልማት እንድታውል ከሀገር ውስጥ ዜጎች ጋር በቅንጅት መስራት ተገቢ ነው ብለዋል።
የተግባር ቡድኑ ዳይሬክተር ዓለማየሁ አበበ፤ ሀገራችን ከተደቀኑባት ማህበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ችግሮች እንድትላቀቅ ከመንግስትና ከመላው ኢትዮጵያውያን ጋር በአንድነት እንሰራለን ነው ያሉት።
በተለያዩ አደጋዎች የተጎዱ ዜጎችን በዘላቂነት ለማቋቋምና ተቋማትን መልሶ ለመገንባት የተግባር ቡድኑ የአምስት ዓመት ፕሮጀክት ቀርጾ ወደ ሥራ መግባቱን ገልፀዋል፡፡
ለዚህም በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር ድጋፍ የማሰባሰብና በድጋፉም ሀገርን የማገዝ ኃላፊነታችንን እንወጣለን ነው ያሉት።
ሌሎች የተግባር ቡድኑ አባላት በበኩላቸው ችግሮችን የመለየትና ለአንገብጋቢ ጉዳዮች አፋጣኝ መፍትሔ በመስጠት ሂደት የበኩላቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
ኢትዮጵያውያን ከተባበሩ ማንኛውንም ችግር እንደሚያሸንፉ ዳግም በተግባር እናሳያለን ሲሉም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል።