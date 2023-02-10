ለዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንደሚሰሩ በሸዋ ሮቢት ከተማ የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች ገለፁ

ደብረ ብርሃን (ኢዜአ) የካቲት 3/2015 በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ እና ኦሮሚያ ልዩ ዞኖች የሕዝቦችን መልካም እሴቶች በማጠናከር ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን ለመፍጠር እንደሚሠሩ የሃይማኖት አባቶች አስታወቁ።
በአካባቢው ዘላቂ ሰላም ማምጣት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ የውይይት መድረክ በሽዋ ሮቢት ከተማ ተካሄዷል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሸዋ ሮቢት ከተማ ቤተ-ክህነት ሥራ አስኪያጅ መጋቢ ሐዲስ ስብሀት ቃኘው እንደተናገሩት፣ በይፋት ቀጠና ተደጋጋሚ የሰላም እጦት እየደረሰ ያለው በህዝቦች መካከል ሳይሆን ሰላም በማይሹ የጥፋት ቡድኖች መሆኑን ጠቁመዋል።
በአሁኑ ወቅት ህዝቡ ሰላሙን ተረጋግቶ ከመምራት ባለፈ አካባቢውን እንዲያለማ ለማህበረሰቡ በሰላም እሴት ግንባታ ላይ ያተኮረ ትምህርት በመስጠት ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
የሰላም እሴት ግንባታው ዘላቂ እንዲሆን ከመንግስት ጋር በመሆን የጀመሩትን የሰላም ግንባታ ሥራዎች እንደሚያጠናክሩም መጋቢ ሐድስ ስብሀት ተናግረዋል።
የሸዋ ሮቢት ከተማ አስተዳደር የእስልምና ጉዳይ ሰብሳቢ ሼህ ዓሊ መሀመድ በበኩላቸው፣ የይፋት ቀጠና የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች በፍቅር፣ በሰላምና በአንድነት ለዘመናት የኖሩበት መሆኑን ገልጸዋል።
“ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአካባቢው በክፉ አሳቢዎች በተደጋጋሚ በሚከሰት ግጭት በአሳዛኝ ሁኔታ የሰው ሕይወት እየጠፋና ሀብት እየወደመ ይገኛል” ብለዋል።
የጥፋት ቡድኖችን ክፉ ሀሳብ ከሥሩ ነቅሎ ሰላምን በዘላቂነት ለማረጋገጥ ከመንግስትና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ሆነው ህብረተሰቡን ማስተማር ላይ አተኩረው እየሠሩ መሆኑን ተናግረዋል።
በሰሜን ሸዋ ዞን ሰላምና ፀጥታ መምሪያ የግጭት መከላከልና የሃይማኖት ጉዳዮች ቡድን መሪ አቶ ይልማ ዘውዴ በበኩላቸው፤ በአካባቢው በተደጋጋሚ ግጭት እየተከሰተ ያለው በማህበረሰቡ ውስጥ በተሰገሰጉ ጥቅመኞች አማካኝነት ነው።
በአሁኑ ወቅት በአካባቢው ሰላምን በዘላቂነት ለማረጋገጥ መንግስት ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት እያካሄደ መሆኑንም ገልፀዋል።
“በህዝቡ ውስጥ ተደብቀው የሀሰት ፕሮፖጋንዳ በመንዛት ሲያሸብሩና ህዝብ ሲያስገድሉ የነበሩ ወንጀሎችን ህዝቡ ደፍሮ ማጋለጥ ይኖርበታል” ሲሉም አሳስበዋል።
የተጀመሩ የውይይትና የማረጋጋት ሥራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አቶ ይልማ ገልጸው፣ በሰላም እሴት ግንባታ የተለያዩ አካላትም እያገዙ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በእዚህም ከመንግስት ጋር በመተባበር በሰላም እሴት ግንባታ ላይ ህብረተሰቡን በማስገንዘብ ሰላምን በዘላቂነት ለማስፈን እየተሠራ መሆኑን ነው ያስታወቁት።
“በሰላም እሴት ግንባታው ለህግ አካላት፣ ለወጣቶች፣ ለሴቶች፣ ለሀገር ሽማግሌዎች እና ለሃይማኖት አባቶች ስልጠና በመስጠት የግጭት መንስኤዎችን በመለየት ለዘላቂ ሰላም እየተሠራ ነው” ሲሉም አቶ ይልማ አስረድተዋል።
በመድረኩ በቀጠናው ሰላምን ማረጋገጥ በሚቻልበት ውይይት የተካሄደ ሲሆን፤ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የሀገር ሽማግሌች እና የሃይማኖት አባቶች ተሳትፈዋል።