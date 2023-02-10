የድሬደዋ ከተማ አስተዳደርን በስፖርቱ ዘረፍ ለማጠናከር እንደሚሰራ ተገለጸ

ድሬዳዋ( ኢዜአ) የካቲት 3/2015 የድሬደዋ ከተማ አስተዳደርን በስፖርት ዘርፍ የበለጠ ለማጠናከር ከተማ አስተዳደሩ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ከንቲባ ከድር ጁሃር አስታወቁ።
8ተኛው የድሬዳዋ አስተዳደር የስፖርት ምክር ቤት ጉባኤ ዛሬ የተካሄደ ሲሆን የከተማዋን ስፖርት ህዝባዊ መሠረት የሚያጠናክሩ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ መጠናቀቁ ተመልክቷል።
የምክር ቤቱ ሰብሳቢና የአስተዳደሩ ከንቲባ ከድር ጁሃር በዚሁ ወቅት እንደገለጹት አስተዳደሩ የድሬደዋን የቀድሞ የስፖርት ከፍታ ለመመለስ የሚከናወኑ ተግባራት ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያደርገውን ድጋፍ ያጠናክራል ።
ድሬዳዋ በሁሉም የስፖርት ዘርፎች የነበራትን አገር አቀፍ ተሳትፎ ለመመለስ እና በየደረጃው የሚገኘው ህዝብ ተሳትፎና ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ይሰራል ብለዋል።
እነዚህን ተግባራት ለማጠናከር የተለያዩ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችንና ሜዳዎችን እንዲሁም ዘመናዊ ሁለገብ የወጣቶች ማዕከላት ተገንብተው ወደ ስራ ማስገባት ተችሏል ብለዋል።
“የስፖርት ዘርፍ ራሱን ችሎ እንዲንቀሳቀስና ህዝባዊ መሠረቱ እንዲጎለብት የሚደረገው ድጋፍ ይጠናከራል” ብለዋል።
የድሬዳዋ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ፊራኦል ቡልቻ በበኩላቸው፤ ድሬዳዋ በሁሉም የስፖርት ዘርፎች ቀድሞ የነበራትን ዝና ለመመለስ የ10 ዓመት የስፖርት ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቶ በተቀናጀ መንገድ በመተግበር ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
የድሬደዋን የስፖርት እንቅስቃሴዎች ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራትን ለማከናወን ከ18 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ወጪ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል።
ምክር ቤቱ በጉባኤው ማጠቃለያ ባወጣው መገለጫ በየደረጃው የሚገኘው ህብረተሰብ እና ወጣቶች የባህላዊና የዘመናዊ ስፖርቶች ተሳትፎ እና ተጠቃሚነታቸው እንዲረጋገጥ የድርሻቸውን እንዲወጡ ተጠይቋል።
በተጨማሪም የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች በጥራት እና በብዛት በማስገንባት ወጣቱ ጤናማነት ተጠብቆና ከብልሹ አካባቢዎች እንዲርቅ ይሰራልም ነው የተባለው ።
በጉባኤው ማጠቃለያ ላይ በተለያዩ የስፖርት ዘርፎች ለረዥም ዓመታት ላገለገሉ አመራሮች ዕውቅና እና ሽልማት ተበርክቷል።