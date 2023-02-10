የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 124 ታዳጊዎችን ከጎዳና ላይ በማንሳት ለወላይታ ዞን አስተዳደር አስረከበ

ሶዶ (ኢዜአ) የካቲት 3/2015 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሴቶች፣ ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ 124 ታዳጊዎችን ከጎዳና ላይ በማንሳት ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ለወላይታ ዞን አስተዳደር አስረከበ።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ገነት ቅጣው በዚሁ ወቅት እንደገለጹት ውሎና አዳራቸውን ጎዳና ላይ ያደረጉ ታዳጊዎችን በፍቃደኝነት በማንሳት ትናንት ምሽት ለወላይታ ዞን አስተዳድር አስረክቧል።
ቢሮው ከየአካባቢው ወደ መዲናዋ የሚፈልሱ ህፃናትና ታዳጊዎችን በማሰባሰብና መሰረታዊ ስልጠናዎች በመስጠት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለመቀላቀል እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ባለፈው ዓመት ብቻ መስተዳድሩ 79 ሚሊዮን ብር በመመደብ ከ27 ሺህ በላይ ውሎና አዳራቸው ጎዳና የሆነ ዜጎች የማቋቋም ስራ መስራቱን አስታውሰዋል።
የፍልሰቱ መጠን አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የጠቆሙት ምክትል ኃላፊዋ ህፃናት ላይ መስራት ሀገርን የማስቀጠል ጉዳይ በመሆኑ ሁሉም ለህጻናት ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ብለዋል።
ቢሮው በሀገሪቱ ባሉ ሁሉም ክልሎች የህጻናት ጉልበት ብዝበዛን ለማስቀረት ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር እየሰራ መሆኑንም አውስተዋል።
የወላይታ ዞን አስተዳደርን በመወከል ታዳጊ ህፃናቱን የተረከቡት የዞኑ ሴቶችና ህፃናት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሪት ድርሻዬ በለጠ አስተዳደሩ ህፃናቱን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለመቀላቀል ይሰራል ብለዋል።
ቤተሰብ የሌላቸውንና ቤተሰቦቻቸው በአስከፊ ድህነት ውስጥ የሚገኙ ታዳጊ ህፃናት ደግሞ በዘላቂነት የሚቋቋሙበት ሁኔታ እንደሚመቻችም ተናግረዋል።
በቀጣይም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በጋራ ለመስራት እንደሚንቀሳቀሱ ጠቁመዋል።
የህፃናት ፍልሰትና የጉልበት ብዝበዛን ለመከላከል የማህበረሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ በየደረጀው እየተሰራ መሆኑንም አመላክተዋል።
በተለይ የህፃናት አዘዋዋሪና ደላሎች ወደ ህግ ከማቅረብ አንጻር እንዲሁም ችግሩ በስፋት በሚከሰትባቸው አካባቢዎች ፍተሻ በማድረግና በማጋለጥ በኩል ብዙ ስራ እንደሚጠበቅ አመልክተዋል።