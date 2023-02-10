ከእንሰሳት ኃብት የሚገኘውን ገቢ በማሳደግ ዘርፉ ለአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክተውን አስተዋጽዖ ከፍ ለማድረግ እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 3/2015 ከእንሰሳት ኃብት የሚገኘውን ገቢ በማሳደግ ዘርፉ ለአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክተውን አስተዋጽዖ ከፍ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ግብርና ሚኒስቴር ገለጸ።
ኢትዮጵያ በእንስሳት ኃብት ብዛት በአፍሪካ ከቀዳሚዎቹ ተርታ ላይ ስትሆን 65 ሚሊዮን ከብቶች፣ 40 ሚሊዮን በጎች፣ 51 ሚሊዮን ፍየሎች፣ 8 ሚሊዮን ግመሎችና 49 ሚሊዮን ዶሮዎች እንዳሏት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2020 የወጣው የማዕካላዊ ስታትስቲክ መረጃ ያሳያል።
ይህንንም ተከትሎ አገሪቱ የእንስሳት ኃብት ምርታማነትን ለመጨመርና የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ የሚያስችል ስትራቴጂ እየተተገበረ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ አማካሪ አለማየሁ መኮንን ለኢዜአ ተናግረዋል።
ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ በማሳደግ የእንስሳት ኃብቱን እምቅ አቅም ለመጠቀም የሚያስችል የአስር ዓመት ስትራቴጂ ተቀርጾ እየተሰራ ነው ብለዋል።
በተለይም ደግሞ በወተት ምርት፣ በዶሮ እርባታና በሥጋ ምርቶች ትኩረት መሰጠቱን በመጠቆም።
በቅርቡ በአገር አቀፍ ደረጃ እየተተገበረ የሚገኘው “የሌማት ትሩፋት” መርኃ-ግብር መሰረት በማድረግ ዜጎች የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ከሌሎች የአፍሪካ አገራት ጋር ሲነጻጸር ኢትዮጵያ በርካታ የቀንድ ከብቶች እንዳሏት ጠቁመው ነገር ግን የተሻሻሉ የከብቶች ዝርያ ቁጥር አነስተኛ ወይም የለም በሚባል ደረጃ ላይ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም የሚገኘው የሥጋ ምርት ከሌሎች የአፍሪካ አገራት ጋር ሲነጻጸር በጣም አነስተኛ መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህም በተጨማሪ በየጊዜው የሚለዋወጠው የአየር ሁኔታ የተነሳ የሚከሰተው ድርቅ ለእንስሳቱ ልማትና ለሌሎች ሥራዎች ለመሥራት ሌላ ተግዳሮት መሆኑን ጠቁመዋል።
ለዚህም የሚከሰተውን የተፈጥሮ አደጋን ለመቋቋም የሚያስችል ለአየር ንብረት ተስማሚ የሆነ የአረንጓዴ ልማት ኢኮኖሚ መሰረት ያደረገ ሥራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የችግኝ ተከላና የተፈጥሮ ኃብት ጥበቃ ሥራዎች የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ይህም ለእንስሳት ኃብቱም በጣም አስፈላጊና ጥሩ ውጤት እያስገኘ መሆኑን ተናግረዋል።
የእንስሳት ዘርፉ ላይ የአጭር፣ መካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅዶችን በማዘጋጀት ሥራው የሚሰራባቸው የስትራቴጅክ ጉዳዮች መዘጋጀታቸውን አስረድተዋል።
በዚህም በዘርፉ እንዲሰማሩ የውጭ አገራት ኢንቨስትመንት ለመሳብ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።