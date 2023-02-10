ምስራቅ ሸዋ ዞን ለመጪው ክረምት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር ከ225 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን እያዘጋጀ ነው

አዳማ (ኢዜአ) የካቲት 03/2015 በመጪው ክረምት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር ለምግብነትና ለደን ልማት የሚውሉ ከ225 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን እያዘጋጀ መሆኑን የምስራቅ ሸዋ ዞን ግብርና ጽሕፈት ቤት ገለፀ።
የዞኑ ግብርና ጽሕፈት ቤት ሃላፊ አቶ መስፍን ተሾመ ለኢዜአ እንደገለጹት በመጪው ክረምት ለሚከናወነው 5ኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር 225 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል አቅደናል ብለዋል።
በእስከ አሁኑ ሂደትም 167 ሚሊዮን ችግኞች መፍላታቸውን ጠቅሰው፤ ከተዘጋጁት ችግኞች መካከል ቀርከሃ፣ ቴምር፣ ግሽጣ፣ ዘይቱንና የአቮካዶ ችግኞች በዋናነት ይጠቀሳሉ ብለዋል።
የችግኝ ዝግጅቱ በዞኑ በሚገኙ 10 ወረዳዎችና በ292 ቀበሌዎች ላይ እየተከናወነ መሆኑን የገለጹት አቶ መስፍን፤ እነዚህም ለምግብነት፣ ለፋብሪካ ግብዓትና የፍራፍሬ ዛፎች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በዚህም ከውጭ የሚገቡ የደን ምርትና የፍራፍሬ ውጤቶችን ለማስቀረትና በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት የተቀመጠውን ግብ እንዲያሳካ ታስቦ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
በተለይም ከውጭ የሚገቡ የቀርከሃ የቢሮና የቤት እቃዎች በዘመናዊ መልኩ በሀገር ውስጥ በፋብሪካ እንዲመረቱ ለማስቻል የቀርከሃ ደን ልማት ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ተናግረዋል።
በተመሳሳይ ከውጭ የሚገባውን የቴምር ምርት በሀገር ውስጥ በበቂ ሁኔታ ለማምረት የሚያስችል መሰረት ለመጣልና በሂደትም አቅም ለመገንባት በመጪው ክረምት የአረንጓዴ አሻራመርሃ-ግብር በዞኑ ቆላማ ወረዳዎች የቴምር ዛፎች ተከላ በስፋት ይካሄዳል ብለዋል።
ለፕሮግራሙ ስኬታማነት ከወዲሁ በቂ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
የችግኝ ዝግጅቱ በመንግስት የችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች፣ በግልና በወጣቶች የህብረት ስራ ማህበራት ማእከላት እየተዘጋጁ መሆኑን ተናግረዋል።
በአሁኑ የበጋ ወቅት ስራዎች የችግኝ ዝግጅትን ጨምሮ አምና የተተከሉት ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ እንዲሆኑ አበረታች ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በዚህም በዘንድሮው የተፋሰስ ልማት ስራ በዞኑ ከ500 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ከእንስሳትና ከሰው ንክኪ ነፃ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ባለፈው ክረምት በ4ኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር በዞኑ ለተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ 208 ሚሊዮን ችግኞች መተከላቸውን አስታውሰዋል።
ከተተከሉት ችግኞች ውስጥ በተደረገው አሰሳ ከ86 በመቶ በላይ መፅደቃቸውን ሃላፊው ተናግረዋል።