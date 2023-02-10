ስምንት ባለሃብቶች በቡልቡላ የተቀናጀ የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራ ለመጀመር ስምምነት ፈረሙ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 3/2015 ከአንድ ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ስምንት ባለሃብቶች በቡልቡላ የተቀናጀ የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራ ለመጀመር ከኦሮሚያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር ስምምነት ተፈራረሙ፡፡
በተጨማሪም ኮርፖሬሽኑ ወደ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ገብተው ለመስራት ጥያቄ ካቀረቡ ሁለት ባለሃብቶች ጋርም የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሟል።
ስምምነቱን የፈረሙት የአስሩ ድርጅቶች ባለቤቶችና ተወካዮች ከኦሮሚያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሰናይት መብሬ ጋር ነው።
ስምምነቱን የተፈራረሙት ድርጅቶች በቅርብ የማምረት ስራ እንደሚጀምሩ ተገልጿል።
ወይዘሮ ሰናይት መብሬ እንዳሉት የቡልቡላ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሁሉንም መሰረተ ልማት በማሟላት አልሚዎችን በመጠባበቅ ላይ ይገኛል፡፡
አሁን ላይ ባለሃብቶች ወደ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ለመግባት ፍላጎት በማሳየት ላይ መሆናቸውን ገልፀው፤ በክልሉ መንግስት በኩልም አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ድርጅቶቹ በቲማቲም ድልህ ማቀነባበር፣ በአቮካዶ ዘይት ማምረት፣ በእንስሳት መኖና የእንስሳት ተዋጽኦን በማምረት ላይ ተሰማርተው ለአገር ውስጥና ለውጪ ገበያ የሚያቀርቡ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ድርጅቶቹ በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ሲገቡ ከውጪ የሚገቡ የምግብ ዓይነቶችን በአገር ውስጥ ለመተካትና የውጭ ምንዛሬን ለማስገኘት ሰፊ አቅም ይኖራቸዋል ብለዋል።
ድርጅቶቹ ለምርታቸው ግብዓት ወይንም ጥሬ ዕቃዎችን ከአርሶ አደሩ እንዲጠቀሙ የሚያስችል ዝግጅት ከወዲሁ የተደረገ ሲሆን አርሶ አደሩም ላመረተው ምርት ገበያ በማግኘት ተጠቃሚ እንደሚሆን ገልጸዋል፡፡
አርሶ አደሩ ብዛት እና ጥራት ያለው ምርት በማምረት ለድርጅቶቹ ማቅረብ ላይ በትኩረት እንዲሰራ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የኦሮሚያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሲሳይ ገመቹ በበኩላቸው የፓርኩ ዋና ዓላማ በጥሬ ወደ ውጪ የሚላኩ ምርቶች ላይ እሴት በመጨመር ለአገር ውስጥ እና ለውጪ ገበያ ማቅረብ ነው ብለዋል፡፡
ወደ ስራ የሚገቡ ድርጅቶች ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል የሚፈጥሩና ለአርሶ አደሩ የገበያ ዕድል ከመፍጠር አንጻር ጠቀሜታቸው የጎላ መሆኑን አክለዋል።
ለኢንዱስትሪ ፓርኩ መጋቢ የሚሆኑ ስድስት የገጠር ትራንስፎርሜሽን ማዕከላት የተገነቡ መሆናቸውን ገልጸው፣ ባለሃብቶቹ መጠቀም የሚችሉ መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡
ቡልቡላ የተቀናጀ የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ሲገባ ከ70ሺህ እስከ 100ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል እንደሚፈጥርም ተመላክቷል፡፡
በፓርኩ ስራ ለመጀመር መዘጋጀታቸውን የገለጹት ባለሀብቶቹ ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።