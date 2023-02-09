የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲን የሳይንስና ቴክኖሎጂ የልህቀት ማዕከል ለማድረግ የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል- ቋሚ ኮሚቴው

የካቲት 2/2015/ኢዜአ/ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲን የሳይንስና ቴክኖሎጂ የልህቀት ማዕከል ለማድረግ የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሃብት ልማት፣ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡
የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴው የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲን የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸም ገምግሟል፡፡
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ለሚ ጉታ፤ የበጀት ዓመቱን ስድስት ወራት አፈጻጸም ለቋሚ ኮሚቴው በዝርዝር አቅርበው በአፍሪካ ቀዳሚ የሳይንስና ቴክኖሎጂ የልህቀት ማዕከል የማድረግ ግብ ተቀምጦ እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጸዋል።
በዘርፉ በምርምር ሥራዎች የላቀ ውጤት ካስመዘገቡ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ግንኙነት በመፍጠር የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
የዩኒቨርሲቲው በርካታ የምርምር ሥራዎች በዓለም አቀፍ ታዋቂ ጆርናሎች ላይ እንዲታተሙ መደረጉን ጠቅሰው፤ ለማኅበረሰብ ጥቅም ያላቸው የምርምር ሥራዎች ስለመሆናቸውም አብራርተዋል።
በምርምር፣ በማኅበረሰብ አገልግሎት፣ በመማር ማስተማርና የመምህራንን አቅም ከመገንባት አንጻር ውጤታማ ሥራዎች ሲከናወኑ መቆየታቸውንም አንስተዋል።
የዩኒቨርሲቲው ዋነኛ ተልዕኮ በእውቀት፣ በክህሎትና በስነ-ምግባር ብቁና ሥራ ፈጣሪ ዜጋ ለመፍጠር በመሆኑ ለስኬቱ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
ከሦስት ዓመት በፊት የዩኒቨርሲቲው ተመራቂ ተማሪዎች የመቀጠር ምጣኔን 64 በመቶ የነበረ ሲሆን፤ አሁን ላይ ወደ 85 በመቶ ማደጉንም ጠቅሰዋል።
የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በማኅበረሰብ አገልግሎቱ ጠንካራ ተሳትፎ በማድረግ 263 ባለ ልዩ ተሰጥኦ ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተማረ መሆኑንም ገልጸዋል።
በምክር ቤቱ የሰው ሃብት ልማት፣ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ፤ ዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ሥራውን የተሻለ ለማድረግ ያከናወናቸው ተግባራት አበረታች ናቸው ብለዋል።
በተለይ በሳይንስና ቴክኖሎጂ መስክ በአፍሪካ ቀዳሚ ለመሆን የያዘውን ራዕይ በአጭር ጊዜ እውን ለማድረግ በልዩ ትኩረት መሥራት አለበት ነው ያሉት።
ዩኒቨርሲቲውን የሳይንስና ቴክኖሎጂ የልህቀት ማዕከል የማድረግ ዕቅድ እንዲሳካም መሥራት ይገባል ብለዋል።
የትምህርት ጥራትን በማረጋገጥ ተማሪዎች ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የጀመራቸው ሥራዎችም ተጠናክረው መቀጠል እንደሚገባቸው አሳስበው፤ ቋሚ ኮሚቴው ለዚሁ ስኬት እገዛ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል።
የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በ1993 ዓ.ም ተቋቁሞ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ስኬታማ ከሆኑ የመንግሥት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አንዱ ነው።